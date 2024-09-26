Войцех Щенсный отложил пенсию

Вратарь Войцех Щенсный, совсем недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, принял решение вернуться в футбол. Переубедить поляка смогло предложение «Барселоны», которой голкипер понадобился внезапно: к и без того внушительным кадровым проблемам команды добавилась травма ее первого номера — немца Марка-Андре тер Штегена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Войцех Щенсный (в перчатках) поможет «Барселоне» справиться с потерей своего основного голкипера Марка-Андре тер Штегена, вылетевшего до конца сезона из-за травмы

Фото: Kevin Jairaj / USA TODAY Sports / Reuters Войцех Щенсный (в перчатках) поможет «Барселоне» справиться с потерей своего основного голкипера Марка-Андре тер Штегена, вылетевшего до конца сезона из-за травмы

Фото: Kevin Jairaj / USA TODAY Sports / Reuters

34-летний польский голкипер Войцех Щенсный, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», а также итальянские «Рому» и «Ювентус», возобновит карьеру футболиста и присоединится к «Барселоне». Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников, среди которых Sky Sports. По информации телеканала, игрок уже подписал контракт с клубом на один год.

Этот переход вызывает интерес прежде всего из-за своей неожиданности. Вратарь «Барселоне» понадобился экстренно. Почти через месяц после закрытия трансферного окна ее первый номер Марк-Андре тер Штеген получил травму подколенного сухожилия. Немца унесли на носилках по ходу матча чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1). Он уже перенес операцию, но на поле в текущем сезоне вряд ли вернется: его сроки восстановления, по оценкам, составят около восьми месяцев.

Адекватной замены тер Штегену в «Барселоне» не нашлось, поэтому клуб стал искать ее на рынке свободных агентов. По данным Mundo Deportivo, среди кандидатов также были немец Лорис Кариус и костариканец Кейлор Навас (последний провел более 150 матчей в составе принципиального соперника каталонцев мадридского «Реала» и выиграл с ним практически все главные трофеи).

Подписание Щенсного со всех сторон кажется наиболее безопасной из этих опций, поскольку другие два соискателя барселонской вакансии в последнее время страдали от недостатка игровой практики.

На счету Наваса всего шесть матчей в прошлом сезоне, у Кариуса цифры еще более сомнительные: он появился на поле лишь дважды за последние три года.

У Щенсного таких трудностей не было. Карьеру он завершил скорее волею случая: из-за большой зарплаты и приличного возраста контракт с ним переживающий турбулентные времена «Ювентус» расторг, а в Саудовскую Аравию поляк ехать не захотел. Тем не менее вопросов к его форме не было. Щенсный до последнего оставался основным вратарем туринцев и сборной Польши. За клуб в сезоне-2023/24 он сыграл 35 матчей, причем 15 из них завершил «на ноль». Национальной команде он помог отобраться на чемпионат Европы и приехал на турнир в качестве одного из ведущих игроков.

К тому же приглашение Щенсного, как передает Sky Sports, «пролоббировал» другой поляк — уже третий сезон выступающий за «Барселону» нападающий Роберт Левандовский. Сам вратарь дал понять, что совсем не против такого вызова.

«Я очень уважаю историю "Барсы", это один из лучших клубов в мире. Было бы неуважительно с моей стороны не рассмотреть этот вариант»,— сказал он.

Газета Marca сообщает, что Щенсный может быть включен в заявки на участие во всех турнирах. Если технические моменты будут решены быстро, поляк может впервые сыграть за «Барселону» уже 28 сентября в выездном матче чемпионата Испании против «Осасуны». В домашнем первенстве команда Ханси Флика после семи туров идет без потерь и опережает занимающий второе место «Реал» на четыре очка. Вероятно, скоро состоится и дебют Щенсного за клуб в Лиге чемпионов. Там дела у каталонцев обстоят хуже: в первом туре общего этапа они в гостях уступили «Монако». 1 октября «Барселона» примет действующего чемпиона Швейцарии «Янг Бойз».

Между тем опасность для каталонского клуба сейчас, кажется, может представлять почти любой соперник. Даже учитывая решенный вратарский вопрос, список травмированных игроков клуба все равно выглядит внушительно. В нем по-прежнему числится полдюжины игроков стартового состава: защитники Рональд Араухо и Андреас Кристенсен, хавбеки Гави, Френки де Йонг и Фермин Лопес, а также вингер Дани Ольмо.

Роман Левищев