Количество не перешло в стоимость

Исследование Международной федерации футбола (FIFA) зафиксировало незначительное снижение активности на футбольном рынке этим летом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За три месяца клубы инвестировали в международные переходы около $6,5 млрд — на 13% меньше, чем в рамках прошлогоднего трансферного окна, хотя пришедшиеся на окно нынешние чемпионат Европы и Кубок Америки вроде бы, наоборот, предполагали рост расходов. Впрочем, причины стагнации определить нетрудно. Они заключаются в относительной осторожности двух главных драйверов взрыва 2023 года — убедившегося в серьезности санкций за нарушение финансового регламента английского чемпионата, а также уже слишком много потратившего на звезд до этого чемпионата Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход аргентинского форварда Хулиана Альвареса (слева) из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико» стоимостью €75 млн так и остался самым дорогим трансфером небогатого на громкие сделки летнего окна

Фото: Isabel Infantes / Reuters Переход аргентинского форварда Хулиана Альвареса (слева) из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико» стоимостью €75 млн так и остался самым дорогим трансфером небогатого на громкие сделки летнего окна

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Международная федерация футбола опубликовала исследование International Transfer Snapshot. В нем анализируется деятельность клубов на рынке в рамках нынешнего летнего трансферного окна. В большинстве ведущих лиг, включая лиги так называемой большой европейской пятерки, в которую входят Англия, Испания, Италия, Германия и Франция, оно закрылось в минувший уикенд. В этом исследовании учитываются лишь международные трансферы, то есть те, что совершают клубы из разных стран.

Публикацию FIFA сопроводила ремаркой про «многочисленные рекорды», побитые завершающейся трансферной кампанией, что, на взгляд авторов документа, видимо, должно свидетельствовать о позитивном состоянии футбольной экономики в целом и ее динамичности. Однако на самом деле она выглядит определенной натяжкой. Дело в том, что речь идет о рекордах скорее второстепенных. Например, FIFA с гордостью отчиталась о более чем 10 900 международных трансферах, совершенных клубами в мужском футболе, а также о $6,8 млн, потраченных на них, в футболе женском.

Но наиболее релевантным для оценки состояния рынка все-таки является не количество сделок, а их цена.

И FIFA была вынуждена констатировать, что в этом смысле как раз наблюдался спад по сравнению с прошлогодним летним окном. В его рамках клубы инвестировали в новичков при совершении международных трансферов рекордные $7,43 млрд. Теперь объем инвестиций составил $6,46 млрд, сразу на 13% меньше.

О том, насколько эта кампания была «тише» предыдущей, можно судить и иным, «визуальным», образом. По данным Transfermarkt, которые охватывают и внутренние сделки, летом 2023 года три перехода — Деклана Райса из «Вест-Хэма» в «Арсенал», Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» и Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал» — обошлись покупателям более чем в €100 млн. Еще 24 игрока стоили €50 млн и больше. В этом году не состоялось ни одного стомиллионного перехода. Самый дорогой — приобретение «Атлетико» у «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса — стоил, по версии Transfermarkt, €75 млн. А новичков не дешевле €50 млн набралось всего 13.

Комментируя ситуацию, различные медиаресурсы — скажем, AP — обычно обращают внимание на то, что ни в статистику FIFA, ни в статистику того же Transfermarkt не попал по формальным причинам главный трансфер лета. Это, разумеется, переход лидера сборной Франции Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Мбаппе отправился в мадридский клуб после окончания срока действия контракта с парижским в статусе свободного агента, не предусматривающего трансферных выплат. Однако в реальности «Реалу» пришлось потратить на него значительные средства в виде подписного бонуса. А как настаивает ряд источников, его размер превысил €100 млн. Но даже если бы переход Мбаппе был учтен, он не так уж сильно повлиял бы на картину в целом, особенно учитывая контекст.

В действительности это трансферное окно выглядело куда более благоприятным периодом для взрыва в сравнении с прошлогодним. Обычно повышению активности на рынке способствуют топовые турниры с участием игроков, находящихся в поле зрения ведущих клубов. В 2023 году их не было. Более того, явный всплеск по ходу его уже однажды состоялся — в рамках зимнего окна, в январе. Вполне предсказуемый, поскольку незадолго до его открытия завершился чемпионат мира в Катаре. Однако он не помешал состояться повторному.

Между тем летом 2024 года параллельно прошли два топовых соревнования — чемпионат Европы и Кубок Америки. Однако львиная доля их героев либо осталась в прежних клубах, либо перешла в другие, но за относительно скромные, исходя из стандартов десятилетия, суммы.

Впрочем, факторы, объясняющие феномен, определить несложно. Ключевыми драйверами прошлогоднего коммерческого взрыва были две страны. Первый — это драйвер традиционный, давным-давно никому не уступающая роль финансового футбольного фронтмена Англия. Второй — неожиданно решившаяся на энергичную экспансию в виде, в котором долго находилась на задворках, Саудовская Аравия.

Летом 2023 года клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) потратили на трансферы €2,8 млрд, клубы саудовского первенства — немногим менее €1 млрд.

Летом прошедшим их инвестиции сократились чрезвычайно существенно: английские — до €2,33 млрд, саудовские — до €481,8 млн. В Саудовской Аравии окно, правда, еще не закрылось, но едва ли в оставшееся время цифры изменятся радикально.

Некоторые причины трансферной сдержанности и в том, и в другом случае очевидны. В случае саудовском — это масштаб прошлогодних закупок, «эффект насыщения». По существу, большая часть футбольных звезд, которых манила Саудовская Аравия и которые ради нее был готовы пожертвовать, допустим, Лигой чемпионов и прочими привлекательными моментами, связанными с выступлениями в Европе, уже успели там очутиться.

А что касается Англии, то британские издания, например The Guardian, комментируя происходившее летом, нередко упоминают в качестве обстоятельства, ограничивающего щедрость клубов АПЛ, возникшие у них опасения из-за политики самой лиги. В минувшем сезоне она успела показать, что отныне собирается применять суровые санкции за нарушения своего финансового регламента, который в том числе регулирует траты на трансферы. Из-за них уже пострадал лишившийся восьми очков в прошлом первенстве «Эвертон». А в ближайшее время дисциплинарный процесс ждет флагмана английского футбола «Манчестер Сити», которому предъявлено аж 115 обвинений.

Алексей Доспехов