Школьные автобусы в Белгородской области оснастят средствами борьбы с БПЛА

В Белгородской области на школьных автобусах установят 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак БПЛА в приграничных районах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Оснащенные РЭБ автобусы выйдут на рейсы в ближайшее время.

«Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы, которые работают в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах»,— сообщил губернатор в видеообращении.

В августе об оснащении школьных автобусов, которые отвозят детей из приграничных муниципалитетов в школы с очным образованием, спрашивали жители Белгородской области. Вячеслав Гладков говорил, что вопрос согласуют с Минобороны, Погранслужбой и Росгвардией.

В прошлом месяце в регион также поступили средства РЭБ для оснащения пассажирских автобусов в Белгородском районе и Шебекинском городском городском округе. В июне по поручению президента Владимира Путина РЭБ установили на автомобилях скорой помощи, работающих в приграничных районах.

Лусине Баласян