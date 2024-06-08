Машины скорой помощи в Белгородской области оснастили системами РЭБ

На 19 автомобилях скорой медицинской помощи, работающих в приграничных районах Белгородской области, установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Оснастить средствами РЭБ машины скорой, работающие вблизи зоны спецоперации, поручал президент Владимир Путин.

«Продолжаем эту работу. В работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другим видом транспорта»,— сказал господин Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале. Машины скорой оснащены системами РЭБ «Волнорез», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на разработчика комплексов.

«Это крайне важный проект, поскольку "скорые" эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны, а сами по себе эти машины являются очень хорошо различимой и легкой целью для FPV противника»,— сказал разработчик.

В апреле Владимир Путин поручил обеспечить системами РЭБ машины скорой медицинской помощи, работающие на территории населенных пунктов в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Речь шла в том числе о Белгородской области. Вячеслав Гладков отмечал, что средства РЭБ не повлияют на работу основных медицинских приборов.

Власти граничащей с Украиной Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах, в областном центре и приграничных территориях регулярно объявляется ракетная опасность. В январе господин Гладков сообщал, что медиков скорой помощи, работающих в приграничных районах региона, обеспечат бронежилетами и касками.

Лусине Баласян