Шаляпин Плёс

Прокуратура Ивановской области добилась возвращения государству 26 гектаров земли в Плёсе, в том числе относящейся к дачному участку великого оперного певца Федора Шаляпина. Местные власти и предприниматели, установил суд, незаконно изменили назначение земли, что позволило сдать ее в долгосрочную аренду. На ней планировалось построить дом отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение по иску прокуратуры принял Приволжский райсуд Ивановской области. В основу деле легли результаты проверки, проведенной надзором, выявившей нарушение земельного и градостроительного законодательства. Было установлено, что между администрацией Приволжского района области и ООО «Шуйская агропромышленная компания» еще 25 декабря 2006 года заключен договор аренды находящегося в госсобственности земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью 26 гектаров, находящегося у деревни Горшково.

В 2008 году в договор аренды, действовавший до конца 2055 года, были внесены изменения, так как участок стал относиться к деревне Мальцево Плёсского городского поселения. Кроме того, в соглашение и в акт приема-передачи земли вместо слов «для ведения сельскохозяйственного производства» вписали «для жилищного строительства». А вскоре глава района еще раз переписал акт, вставив в него вместо жилищного строительства строительство базы отдыха семейного типа с полной инфраструктурой.

Между тем проверяющие пришли к выводу, что сделки с участком в принципе являлись противоправными.

По закону договоры аренды земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности, заключаются по итогам торгов. Без аукционов соглашения об аренде для строительства не подписываются вовсе.

В свою очередь, спорный участок оказался на территории Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, созданного в 1980 году на базе Дома-музея Исаака Левитана, картинной галереи и проч. В 1995 году его взяли под госохрану как объект исторического и культурного наследия федерального значения и внесли в реестр таких объектов в качестве достопримечательного места. С 2010 года Плёс включили в перечень исторических поселений, а с 2023 года — исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации. Таким образом, Плёс является историческим поселением федерального значения. А участки, согласно Земельному кодексу, в них используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность по закону не допускаются.

Более того, выяснилось, что арендованная земля граничит с объектом культурного наследия местного значения — дачей Федора Шаляпина, затрагивая часть ее территории.

Изначально на купленном в 1913 году участке певец хотел построить терем в древнерусском стиле, однако возведен был рубленый одноэтажный дом с мезонином и двумя флигелями. Построенную через год дачу господин Шаляпин так и не увидел, уехав впоследствии из страны. На даче размещались голодающие дети Поволжья, а затем, после ее перестройки, был создан дом отдыха. В последнее время строение было заброшено и сильно обветшало.

Строительством базы арендаторы так и не занялись, установив только ограждение. “Ъ” сообщал, что на территории планировалось строить не только базу, но и элитный отель на 70 мест, но проект так и не был реализован.

Бенефициар Шуйской агропромышленной компании Алексей Шевцов рассказал “Ъ”, что на дачу певца никто не посягал и само строение находится в полутора-двух километрах от спорной территории.

«Эта территория на берегу Волги в районе села Утёс фигурировала в заявке Ивановской области на участие в ФЦП развития туризма в 2011 году,— отметил предприниматель.— Здесь предполагалось создать основную часть Плёсского туристического кластера, но после получения от Ростуризма миллиардов рублей выяснилось, что на этом участке ничего нельзя построить, никакой туристической инфраструктуры: нет генплана. После краха ФЦП мы решили развивать эти земли на свои средства, приобрели в 2013 году права аренды, прошли градсовет Плёса и инвестсовет при губернаторе. Но план так и не был реализован, а за пустоту мы заплатили миллионы рублей арендной платы».

По словам господина Шевцова, он будет добиваться возврата этих денег.

Напомним, как сообщал “Ъ”, ранее прокуратура добилась признания незаконным и сноса другого проекта господина Шевцова в Плёсе — пяти домов, объединенных в «Усадьбу дикого барина».

Николай Сергеев