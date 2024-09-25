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Коммерсантъ FM
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ФАС организовала проверку цен на молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма крупнейшим производителям молочной продукции для проверки ценообразования. Компании должны предоставить ФАС сведения о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за январь—август.

Наименования производителей в пресс-релизе ФАС (есть у «Ъ») не приводятся. В случае если предоставленные организациями данные будут свидетельствовать о росте оптово-отпускных цен, они должны указать его причины. «Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования»,— отметили в ФАС.

По данным Росстата, за период с 17 по 23 сентября пастеризованное молоко подорожало на 0,53%, стерилизованное — на 0,78%. Относительно декабря 2023 года цены на пастеризованное молоко выросли на 8,31%, на стерилизованное — на 9,62%. Сметана за неделю подорожала на 1%, масло сливочное — на 1,3%.

В конце августа в распоряжении «Ъ» оказались письма, в которых производители продуктов питания предупредили ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40%. Подобные обращения направили, в частности, производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком» и «Пискаревский молзавод». Причиной пересмотра закупочных цен были указаны высокая инфляция, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продукты инфляции».

Милена Костерева

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