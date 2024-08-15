Продукты инфляции

Высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье привели к очередному витку массового пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ритейлеров. Компании рассчитывают увеличить стоимость ассортимента на 5–40%, заметнее всего — кондитерских изделий. В торговых сетях пока проверяют обоснованность требований поставщиков. В любом случае, цены всех перечисленных товаров «на полке» не вырастут автоматически, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались письма, где производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен на 5–40%. Подобные обращения направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes. Эти производители, а также представители «Магнита», X5, «Азбуки вкуса», «Ленты» и Metro Cash & Carry “Ъ” не ответили. Но получение всех обращений подтвердил собеседник “Ъ” в одной из торговых сетей, назвав всплеск нетипичным и исключив сезонность.

Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игорь Караваев говорит, что полученные обращения ритейлеры пока проверяют на обоснованность. «Некоторые продукты, например, хлебобулочные или шоколадные изделия, дорожают в этом году уже не в первый раз»,— поясняет он. Необходимость корректировки цен связана с объективными рыночными факторами: ростом себестоимости, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов, уверен зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов.

Собеседник “Ъ” на рынке ритейла называет причиной активного повышения цен сохранение высокой ключевой ставки Центробанка, что привело к удорожанию заемных средств.

Этот фактор в своем письме сетям выделяет, например, Viola. По данным компании, растет и стоимость обслуживания производственных линий, а часть пленки для упаковки подорожала на 12%, расходы на логистику увеличились на 16–30%. «Балтика» в своем письме сообщает, что бутылки подорожали на 8%, алюминиевые банки — на 25%. В качестве аргумента для повышения отпускных цен компания называет и инфляцию. По данным Росстата, продуктовая инфляция в России в июле 2024 года выросла на 9,67% год к году, общая — на 9,13% (см. текст). Сахар, фруктово-ягодные добавки и закваски подорожали на 20%, пишут в «Милком». Молоко, по данным компании, выросло в цене на 12%. Повысить закупочные цены на собственный ассортимент в «Милком» рассчитывают на 5–15%.

Наиболее выраженная динамика цен, вероятно, будет в сегменте кондитерских изделий. Производитель Ritter Sport предупреждает ритейлеров, что отпускные цены на ассортимент Extra Cacao вырастут с 1 сентября на 40% год к году. На рынок шоколада продолжает влиять резкий рост цен на какао, связанный со снижением его производства из-за засухи в Западной Африке. Mars намерен увеличить стоимость шоколадных плиток Dove и «Коркунов» с 9 сентября на 19%, жевательные конфеты Skittles, не содержащие шоколада, подорожают на 13%.

Объединение «Славянка» обращает внимание на рост стоимости кондитерских жиров до 50%, сухих молочных продуктов — на 20%, муки — на 30%. Об этом же в своем письме указывает и «Каравай», планирующий повысить цены на свою продукцию на 10%. В Национальном союзе хлебопечения оценивают увеличение стоимости муки в 32–55% за год, в зависимости от сорта. Игорь Караваев говорит, что хлебобулочные изделия наряду с белокочанной капустой, сливочным маслом и куриными яйцами входят в число продуктов с наиболее выраженным ростом закупочных цен за год — более 20%.

Партнер One Story Ольга Сумишевская поясняет, что ритейлеры крайне редко идут на зеркальное повышение цен вслед за поставщиками.

«Подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут вести к снижению продаж»,— объясняет эксперт. По ее словам, сети скорее будут за счет собственной маржи стремиться нивелировать повышение, проведя его в несколько этапов.

Собеседник “Ъ” на рынке считает, что разом принимается повышение по наиболее критичным для ассортимента позициям, в частности, за счет снижения наценки. В остальных случаях процесс, по мнению эксперта, нередко становится дискуссионным: можно договориться о промоакциях. Некритичные для потребителей и сильно дорожающие позиции могут быть выведены из ассортимента, добавляет собеседник “Ъ”.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев говорит, что обычно срок согласования предложения поставщика и ритейлера о новых ценах составляет 30 дней, но фактически может растягиваться до четырех месяцев. Дмитрий Леонов считает, что переговорная позиция производителей в обсуждении с ритейлерами новых цен сильна по объективным причинам. Одновременно эксперт обращает внимание на то, что нередко возникают ситуации, когда ритейлер не принимает изменение цен со стороны поставщика, но значительно повышает цену на полке.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров; Константин Куркин, Санкт-Петербург