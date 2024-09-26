Срочный разворот по дружбе

«Восточная биржа», специализирующаяся на спотовом товарном рынке, планирует развивать срочный рынок. В числе базовых рассматриваются и финансовые активы — индексы, ценные бумаги, валюта — из дружественных юрисдикций. Участники рынка отмечают перспективность этого направления, однако считают, что оно требует вложения значительных ресурсов. При этом стоит учитывать, что на российском рынке придется выдержать конкуренцию с действующими площадками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в двух крупных брокерских компаниях рассказали, что получили запрос от «Восточной биржи» на маркет-мейкинг. Копию фрагментов письма один из собеседников предоставил “Ъ”. В нем сказано, что «Восточная биржа» планирует развивать срочный рынок активов, в числе базовых активов могут быть индексы, товарные активы, ценные бумаги, валюты. Ориентир на дружественные юрисдикции (Индия, Малайзия, ЮАР, возможно, Китай, Вьетнам, Индонезия, ОАЭ, Бразилия). Инструменты только расчетные. Еще один собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании также слышал о таких планах, но письма не получал. Гендиректор General Invest Александр Хенкин письма также не получал, но подтвердил, что такие разговоры ведутся.

В настоящее время «Восточная биржа» (бывшая биржа «Санкт-Петербург») специализируется на торговле биржевыми товарами. Согласно ее отчетности, оборот за 2023 год составил 17,73 млрд руб. В частности, объем сделок с нефтепродуктами, нефтехимией и сжиженными углеводородными газами достиг 12,57 млрд руб. Комиссионные доходы составили 70,72 млн руб., чистая прибыли превысила 18,2 млн руб.

В пресс-службе биржи не подтвердили направления брокерам писем-запросов на маркет-мейкерство, при этом отметили, что рассматривают расширение «линейки торговых инструментов». В частности, в августе стартовали торги нерудными ископаемыми. «Другие проекты находятся на стадии обсуждения, и говорить о них преждевременно»,— подчеркнули в пресс-службе. В июне Frank Media со ссылкой на источники писало, что «Восточная биржа» планирует организовать торги российскими ценными бумагами. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что к участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший глава «СПБ Биржи».

Если у биржи получится запустить продукты, которые декларируют в настоящее время, это значительно расширит возможности инвестиций, говорит один из источников “Ъ”, получивший письмо.

Но в России для запуска полноценного рынка производных инструментов нужна «целая плеяда маркет-мейкеров и хедж-фондов», которые будут давать необходимую ликвидность рынку, указывает другой собеседник “Ъ” на рынке. Однако в связи с изоляцией российского рынка появиться им особо неоткуда, считает он.

При этом на узком российском рынке уже присутствуют две площадки. Так, на Московской бирже одними из самых популярных являются срочные контракты на юань, российские индексы и российские акции. Однако также торгуются срочные контракты на ряд зарубежных ETF (в основе которых лежать ведущие зарубежные индексы), а также на американские расписки на акции крупных китайских эмитентов (Alibaba, Baidu). При этом на «СПБ Бирже» за годы развития рынка иностранных ценных бумаг вложили огромный объем средств в инфраструктуру, сформировали сильную команду маркет-мейкеров, то есть то, без чего не запустить рынок ПФИ в России, подчеркнул собеседник “Ъ”. В частности, на срочный рынок биржа планировала вернуться после введения санкций (см. “Ъ” от 14 декабря 2023 года).

Если смотреть на рассматриваемую «Восточной биржей» географию базовых активов, то можно смело сказать, что она будет первопроходцем на этом направлении, говорит господин Хенкин.

«С учетом текущего тренда геополитики, а также учитывая тот факт, что контракты будут расчетными, для российских инвесторов данные инструменты могут быть довольно привлекательными, а также выступать альтернативой имеющимся инструментам срочного рынка Московской биржи»,— считает он.

Эксперты обращают внимание и на риски, сопутствующие российскому финансовому рынку. В первую очередь это включение в те или иные санкционные ограничения, но так как расчеты будут в рублях и контракты будут расчетными, а не поставочными, какого-либо риска блокировки активов здесь не видно, отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Однако он не исключает сложностей с контрагентами биржи.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев