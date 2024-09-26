Квоты выуживают в Белоруссии

Компания из РФ намерена приобрести 50% российско-белорусского предприятия, которое является основным держателем выделенной Белоруссии квоты на вылов минтая. Рыночная стоимость доли оценивается в 10 млрд руб. Несмотря на общее снижение рыбного экспорта, добыча минтая остается прибыльным бизнесом для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «Изумруд» на покупку 50% долей в ООО «Союзные рыбные промыслы» (СРП), сообщил регулятор. Эта компания — совместное предприятие России и Белоруссии, созданное для морского рыболовства в исключительной экономической зоне России (ИЭЗ; район шириной до 370,4 км между территориальным море и континентальным шельфом) в рамках квот, следует из пояснительной записки к отчетности компании.

Согласно СПАРК, сейчас по 25% долей в СРП принадлежат белорусской компании «Морские промыслы» и Людмиле Неронской. Последняя руководит крупной компанией «ЗападТрансЭкспедиция», занимающейся в Белоруссии переработкой и транспортировкой газов, хранением нефтепродуктов. В «Морских промыслах» и приемной госпожи Неронской на вопросы “Ъ” не ответили.

Но речь вряд ли идет о продаже доли белорусской стороны в СРП.

Собеседник “Ъ” на рыбном рынке обращает внимание, что по заключенному соглашению промысел в рамках квот может осуществляться лишь предприятием, ведущим добычу под флагом Белоруссии, то есть в ее юрисдикции. Поэтому продается доля российской стороны. Эти 50%, согласно «СПАРК-Интерфакс», принадлежат россиянке Юлии Лазаревой. Связаться с ней не удалось. Предприниматель может представлять интересы группы «Антей»: ранее компания размещала вакансии о поиске персонала в СРП, следует из данных hh.ru. «Союзные рыбные промыслы» возглавляет Сергей Скляр, тезка вице-президента «Антея».

«Антей» специализируется на добыче и переработке рыбы и краба. Основными бенефициарами группы выступают Игорь Михнов и Аркадий Пинчевский. В «Антее» “Ъ” не ответили. «Изумруд» контролируется ЗПИФ под управлением компании «Северная эгида». Последняя развивает и ЗПИФ, владеющий ООО «Возрождение ВВЦ», на балансе которого находится «Москвариум». Этот объект РБК связывал с Аркадием Ротенбергом. Ранее «Северная эгида» занималась и развитием ООО «РГ-Девелопмент», основанного бизнесменом. В «Изумруде» и «Северной эгиде» “Ъ” не ответили. Представитель господина Ротенберга пояснил “Ъ", что бизнесмен не имеет отношения к «Москвариуму».

«Союзные рыбные промыслы» зарегистрированы весной 2022 года. В 2023 году выручка компании достигла 2 млрд руб., чистая прибыль — 325,9 млн руб. Объем производства — 31,2 тыс. тонн. Согласно приказу Росрыболовства (копия есть у “Ъ”), белорусской стороне на 2024 год предоставлена квота на вылов в ИЭЗ России 62,6 тыс. тонн рыбы. На минтай приходится 50 тыс. объема. Квота выдается Белоруссии, страна распределяет ее сама, говорит источник “Ъ”. Но, согласно сообщению Росрыболовства, в начале этого года добычу по ней вела одна компания. Речь может идти как раз о «Союзных рыбных промыслах», считает источник “Ъ”.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отмечает, что базово стоимость рыбопромышленных компаний обычно сопоставима с выручкой за десять лет.

Исходя из этого, рыночная стоимость «Союзных рыбных промыслов» может составить 20 млрд руб., 50% — 10 млрд руб.

Александр Савельев поясняет, что приобретение компании с квотами на вылов рыбы практически всегда имеет под собой основной целью расширение бизнеса.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин поясняет, что квота в 50 тыс. тонн минтая позволяет обеспечить постоянной загрузкой два-три крупных судна. По оценке Россельхознадзора, в январе—августе 2024 года Россия экспортировала 1,1 млн тонн рыбной продукции, что меньше на 13% год к году (см. “Ъ” от 17 сентября). Но Александр Фомин считает, что добыча минтая остается стабильным и прибыльным бизнесом. Доходность, по его словам, составляет $500–600 с тонны.

Александра Мерцалова