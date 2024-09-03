В Екатеринбурге отдадут под КРТ четыре дома и два бомбоубежища

В Екатеринбурге территорию напротив Михайловского кладбища отдадут под комплексное развитие территорий (КРТ). На участке в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского переулка снесут четыре дома 1950-х годов и два бомбоубежища. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На участке площадью 9 тыс. кв м. планируют построить многоэтажки и детский сад на 100 мест. «Для жителей новых домов обустроят проезды, парковки и зеленые зоны»,— добавил господин Габдрахманов.

Кроме того, под КРТ отдадут территорию на пересечении Базового переулка и Сибирского тракта площадью 3,6 тыс. кв. м. Там снесут дом 1962 года, а вместо него построят рекреационную зону. «Территорию озеленят и установят там малые архитектурные формы»,— подчеркнул Руслан Габдрахманов.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о передаче участка в границах улиц Комсомольская — Комвузовская — Студенческая — Академическая под комплексное развитие территорий (КРТ). На участке уже существует зона жилой застройки по ул. Комсомольской, остальная территория в 2,4 га тоже будет застроена.

Виталий Красиков