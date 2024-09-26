Законопроект о КРТ получил развитие

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили обновленную версию Федерального закона о комплексном развитии территории (КРТ). Теперь парламентарии предлагают дать право всем регионам, а не только городам федерального значения, самостоятельно определять, куда переселять жителей хрущевок, попадающих под снос. Первый вариант поправок петербургские парламентарии отправили в Москву еще в октябре прошлого года: федеральные коллеги указали на недочеты и «необходимость существенной доработки законопроекта». Новую версию документа отправят в Москву до 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Июль 2022 года. Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон, но поддержки в суде не нашли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Июль 2022 года. Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон, но поддержки в суде не нашли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский закон о КРТ (полное название — закон №444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге») был принят еще в июне 2022 года. Как теперь признаются некоторые депутаты, сделано это было поспешно. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое.

Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон. На этом фоне действие закона приостановили сначала до конца 2023 года, а затем — до 2024-го. Пока петербуржцы боролись с законом в суде, поддержку в котором, впрочем, не нашли, в ЗакСе пытались исправить ситуацию через изменение федерального законодательства.

В октябре 2023 года парламент принял и направил в Госдуму первый вариант поправок в федеральный закон о КРТ. Внести изменения предлагали в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Депутаты предлагали дать городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю — самостоятельно определять, куда переселять жильцов расселенных домов. Сейчас, согласно нормам Федерального закона, дом для переселения должен находиться в том же поселении, городском округе, что и дом, попавший в программу. Депутат от фракции «Единая Россия» (ЕР) Денис Четырбок тогда подчеркивал: «Для Петербурга это принципиально важный вопрос — где остаться: в границах муниципального образования, квартала или административного района».

Кроме того, предлагалось сделать участие в программе для граждан добровольным. Провести собрание о вступлении в программу можно только по инициативе не менее 10% собственников квартир. Голосовать за участие в программе, по предложению авторов, должны только собственники жилья. Срок для электронного голосования — 90 дней.

В июне 2024-го профильные комитеты Госдумы и правительство РФ оставили свои отзывы на инициативу Петербурга: ее не поддержали, указав на «необходимость существенной доработки». Комментируя поправки о географии расселения, правительство РФ указало, что предлагаемые изменения могут нарушить жилищные права граждан, «поскольку в определенном субъекте РФ многоквартирный дом может быть расположен в значительной удаленности от многоквартирного дома, подлежащего сносу или реконструкции при осуществлении комплексного развития территории». Законопроект вернули в Северную столицу и дали время до 1 октября.

Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 25 сентября, учитывая временные рамки, приняли постановление об изменениях в ФЗ сразу в двух чтениях. Обновленную версию законопроекта перед коллегами представил Денис Четырбок. Он отметил, что в новом документе удалось учесть замечания и предложения профильных комитетов Госдумы и сохранить основные положения предыдущего проекта.

«Первое — география населения. Изначально мы предлагали учитывать географию населения только в городах федерального значения, но с учетом заключения Верховного суда и ряда региональных парламентов предлагаем распространить эту практику на все регионы России»,— объяснял с трибуны основные изменения «единоросс». По его словам, документ также защитит петербуржцев, которые не хотят участвовать в программе КРТ. «Если в установленный срок общие собрания не были проведены или их результаты были аннулированы, то такие дома в программу не включаются»,— продолжал господин Четырбок.

Законопроект претерпел существенные изменения: например, убрали пункт о проведении собрания по инициативе не менее 10% собственников квартир. Кроме того, теперь изменения предлагают внести в ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», а не в ФЗ «О государственнои? регистрации недвижимости».

Пока Москва будет думать над новыми поправками, ЗакС Петербурга осенью, вероятно, вновь рассмотрит вопрос о продлении заморозки закона еще на год.

Надежда Ярмула