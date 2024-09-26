Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Законопроект о КРТ получил развитие

Петербургский парламент вновь пытается урегулировать городскую программу комплексного развития территории через Госдуму

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили обновленную версию Федерального закона о комплексном развитии территории (КРТ). Теперь парламентарии предлагают дать право всем регионам, а не только городам федерального значения, самостоятельно определять, куда переселять жителей хрущевок, попадающих под снос. Первый вариант поправок петербургские парламентарии отправили в Москву еще в октябре прошлого года: федеральные коллеги указали на недочеты и «необходимость существенной доработки законопроекта». Новую версию документа отправят в Москву до 1 октября.

Июль 2022 года. Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон, но поддержки в суде не нашли

Июль 2022 года. Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон, но поддержки в суде не нашли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Июль 2022 года. Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон, но поддержки в суде не нашли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский закон о КРТ (полное название — закон №444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге») был принят еще в июне 2022 года. Как теперь признаются некоторые депутаты, сделано это было поспешно. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое.

Против сноса хрущевок выступили жители города и подали коллективный иск против губернатора и городского правительства с требованием отменить закон. На этом фоне действие закона приостановили сначала до конца 2023 года, а затем — до 2024-го. Пока петербуржцы боролись с законом в суде, поддержку в котором, впрочем, не нашли, в ЗакСе пытались исправить ситуацию через изменение федерального законодательства.

В октябре 2023 года парламент принял и направил в Госдуму первый вариант поправок в федеральный закон о КРТ. Внести изменения предлагали в Жилищный и Градостроительный кодексы РФ, а также в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Депутаты предлагали дать городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю — самостоятельно определять, куда переселять жильцов расселенных домов. Сейчас, согласно нормам Федерального закона, дом для переселения должен находиться в том же поселении, городском округе, что и дом, попавший в программу. Депутат от фракции «Единая Россия» (ЕР) Денис Четырбок тогда подчеркивал: «Для Петербурга это принципиально важный вопрос — где остаться: в границах муниципального образования, квартала или административного района».

Кроме того, предлагалось сделать участие в программе для граждан добровольным. Провести собрание о вступлении в программу можно только по инициативе не менее 10% собственников квартир. Голосовать за участие в программе, по предложению авторов, должны только собственники жилья. Срок для электронного голосования — 90 дней.

В июне 2024-го профильные комитеты Госдумы и правительство РФ оставили свои отзывы на инициативу Петербурга: ее не поддержали, указав на «необходимость существенной доработки». Комментируя поправки о географии расселения, правительство РФ указало, что предлагаемые изменения могут нарушить жилищные права граждан, «поскольку в определенном субъекте РФ многоквартирный дом может быть расположен в значительной удаленности от многоквартирного дома, подлежащего сносу или реконструкции при осуществлении комплексного развития территории». Законопроект вернули в Северную столицу и дали время до 1 октября.

Депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 25 сентября, учитывая временные рамки, приняли постановление об изменениях в ФЗ сразу в двух чтениях. Обновленную версию законопроекта перед коллегами представил Денис Четырбок. Он отметил, что в новом документе удалось учесть замечания и предложения профильных комитетов Госдумы и сохранить основные положения предыдущего проекта.

«Первое — география населения. Изначально мы предлагали учитывать географию населения только в городах федерального значения, но с учетом заключения Верховного суда и ряда региональных парламентов предлагаем распространить эту практику на все регионы России»,— объяснял с трибуны основные изменения «единоросс». По его словам, документ также защитит петербуржцев, которые не хотят участвовать в программе КРТ. «Если в установленный срок общие собрания не были проведены или их результаты были аннулированы, то такие дома в программу не включаются»,— продолжал господин Четырбок.

Законопроект претерпел существенные изменения: например, убрали пункт о проведении собрания по инициативе не менее 10% собственников квартир. Кроме того, теперь изменения предлагают внести в ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», а не в ФЗ «О государственнои? регистрации недвижимости».

Пока Москва будет думать над новыми поправками, ЗакС Петербурга осенью, вероятно, вновь рассмотрит вопрос о продлении заморозки закона еще на год.

Надежда Ярмула

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...