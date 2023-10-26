Противники реновации исчерпали инстанции

Верховный суд РФ (ВС РФ) удовлетворил жалобу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на решение кассационной инстанции по коллективному иску против нашумевшего «закона о реновации». Градоначальник просил прекратить делопроизводство в связи с тем, что отдельные положения нормативного акта заморожены и, следовательно, ничьи права не нарушают. Истцами выступили свыше 570 человек: инициативная группа граждан не смогла доказать, что рассмотрение дела необходимо продолжить. Инстанция вынесла определение, утверждающее окончание слушаний. Теперь активисты строят мрачные прогнозы относительно будущего их домов, однако и среди сторонников программы комплексного развития территорий (КРТ) есть мнение, что на текущий момент этот проект малореалистичен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Накануне, 25 октября, ВС РФ признал законным прекращение делопроизводства по коллективному иску 579 жителей Петербурга, выступивших против местного закона о КРТ, который будет регулировать снос старых панельных домов 1957–1970-х годов постройки (комплексным развитием территории в Петербурге решили заниматься в связи с 494-ФЗ, который приняли еще в декабре 2020 года). Суд встал на сторону Смольного, указав, что оспариваемый документ о реновации на данный момент недействителен, так как ранее городские власти продлили заморозку отдельных положений нормативного акта до 2024 года, а недавно губернатор уже написал законопроект, который продлит паузу еще на год. Таким образом, постановила судейская коллегия, иск было невозможно рассмотреть, так как права заявителей на текущий момент формально не нарушаются.

Инициативная группа граждан подала иск против губернатора Беглова и правительства города из-за принятого закона о КРТ летом прошлого года. В ноябре 2022 года городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску. Однако уже в мае 2023 года Третий кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение. В конце августа 2023 года горсуд передал дело в Верховный суд. В свою очередь, ВС РФ на последнем заседании отменил решение Третьего кассационного суда и оставил в силе решения двух предыдущих, которые прекращали производство.

По мнению адвоката противников КРТ Екатерины Гуленковой, когда действие «закона о реновации» снова возобновят, то документом сразу же будут определены отдельные участки КРТ. «То есть это будет не закон против всего города, как это было сейчас или в июне 2022 года, и весь город тогда восстал против него, грубо говоря. Это будет закон против, скажем, Московского района, Черной речки и Сестрорецка, которые мы определяем как основные точки КРТ. И это сразу позволит им исключить из борьбы те районы, которые (в перечень) не попали»,— считает она.

Госпожа Гуленкова сообщила, что горожане намерены оспаривать решение Верховного суда: они считают, что было нарушено само право на судебную защиту, и рассматривают вариант обращения в Конституционный суд. Она также заявила, что активисты намерены подать новый иск, когда закончится приостановка действия документа.

Данный законопроект внес глава города Александр Беглов. Большинство городских парламентариев, в основном из «Единой России», поддержали инициативу градоначальника. Среди них – депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев. В разговоре с «Ъ-СПб» он пояснил, что с точки зрения регионов это «закон против бараков», но при этом, отметил он, в Северной столице за хрущевками более или менее организован уход. «Люди не должны потерять в метрах, а даже, может, наоборот, должны выиграть. И по тем жестким правилам, которые были обозначены в рамках того же Общественного совета по КРТ, можно дать однозначный ответ: софинансирование данного проекта возможно только при участии государства, один инвестор тут не справится. Поэтому я думаю, что этот проект сейчас малореалистичен»,— рассказал он. Собеседник выразил сомнение, что на текущий момент у города есть такие средства, которые позволят вкладываться в КРТ.

При этом господин Цивилев назвал застраивание жильем окраин в рамках КРТ «тупиковым путем». «Если этому последуем, то это будет большой ошибкой, потому что город по факту закольцует себя в непроходимой пробке»,— заключил парламентарий.

Андрей Кучеров