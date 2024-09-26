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Коммерсантъ FM
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Экран заело

Иностранные фильмы не помогают кинотеатрам нарастить выручку

Сборы российских кинотеатров в первую неделю осени составили порядка 263 млн руб., годом ранее общая касса была примерно на том же уровне — 260 млн руб. При этом сейчас, в отличие от прошлого года, в кинозалах демонстрируется больше зарубежных, чем российских лент. Участники рынка объясняют стагнацию сборов снижением посещаемости: выручка кинотеатров не растет, несмотря на инфляцию и рост средней стоимости билетов. До конца года она, по прогнозу экспертов, может достичь 500 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Из них следует, что на первой неделе осени (5–11 сентября) сборы кинотеатров составили порядка 263 млн руб. Из топ-12 фильмов по сборам в прокате только три были российского производства (см. таблицу), их суммарные сборы составили за неделю 140,7 млн руб. Восемь фильмов в топ-12 — зарубежного производства, их сборы составили 67,8 млн руб. Особняком в списке стоит «Неприметная история» (сборы 18,2 млн руб.): в рамках предсеансового обслуживания вместо этой российской короткометражки или вместе с ней демонстрировались «Дэдпул и Росомаха» (см. “Ъ” от 8 августа), «Чужой: Ромул» и другие картины, не имеющие официального правообладателя в России.

Кассовые сборы фильмов в кинотеатрах за неделю с 5 по 11 сентября (руб.)

1 «Лунтик. Возвращение домой»* 96 323 089
2 «Обе две»* 33 929 973
3 «Ворон» 30 056 044
4 «Пункт назначения: Поезд №13» 20 926 970
5 «Неприметная история»** 18 196 811
6 «Пираты галактики Барракуда»* 10 445 564
7 «Как приручить бизона» 9 840 153
8 «Ларго Винч: Гнев прошлого» 9 759 075
9 «Паранормальные явления: Обитель зла» 9 113 000
10 «Затерянные» 8 840 131
11 «Пчеловод» 7 580 215
12 «Собиратель душ» 7 452 241

*Российские фильмы.

**Предсеансное обслуживание.

Источник: ЕАИС.

Годом ранее на первой неделе осени — с 7 по 13 сентября — сборы кинотеатров были на уровне 260 млн руб. При этом ситуация была обратная: только четыре ленты, представленных в прокате, были зарубежного производства. Это «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» (США, Франция, Япония; второе место; общая касса — 38,9 млн руб.), «Паранормальные явления. Ритуальный дом» (США; шестое место; 16 млн руб.), «Пернатый патруль» (КНР; седьмое место; 15,1 млн руб.) и «Жанна Дюбарри» (Франция; девятое место; 14,8 млн руб.). Остальные проекты — «Праздники» (первое место; 49,8 млн руб.), «Баба Яга спасает мир» (третье место; 25,9 млн руб.), «Я делаю шаг» (четвертое место; 24,1 млн руб.), «Вызов» (восьмое место; 15,1 млн руб.) — произведены российскими киностудиями. Но, как и в этом году, в рейтинге кинопроката присутствовал короткометражный фильм «Три добрых дела», под видом которого также демонстрировались фильмы, не имеющие официального правообладателя на территории РФ.

В целом посещаемость российских кинотеатров в июне—августе выросла с 19,7 млн человек в прошлом году до 20,2 млн в 2024-м (см. “Ъ” от 9 сентября). Участники рынка отмечали, что достичь результатов позволили преимущественно фильмы теневого проката, в частности, «Головоломка-2», «Дэдпул и Росомаха».

Сборы кинотеатров на первой неделе сентября остались фактически на прежнем уровне, несмотря на инфляцию и постоянно растущую стоимость билета, из-за снижения посещаемости, считает исполняющий обязанности главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) Максим Острый. Так, по данным БК, в выходные 7–10 сентября прошлого года кинотеатры посетило почти 900 тыс. зрителей, в то время как в выходные 5–8 сентября показатель был на уровне 853 тыс. Параллельно количественно в прокате появляется больше зарубежных проектов, чем российских, отмечает господин Острый: «С начала этого года вышло 368 иностранных релизов и только 112 — отечественных». Несмотря на это, по сборам российское кино значительно опережает иностранное: 21,1 млрд руб. с начала года против 8,6 млрд руб., уточнили в БК. Крупнейшие киносети «Каро» и «Синема Парк» не прокомментировали “Ъ” показатели сборов.

Посещаемость кинотеатров по итогам лета выросла

По оценке собеседников “Ъ” на кинотеатральном рынке, к концу года средняя цена билета в кино вполне может превысить 500 руб.: «Опять же, на это повлияет инфляция, а также необходимость кинотеатров "подбить" выручку на фоне притока людей во время новогодних праздников». Так, уже в августе средняя цена билета превысила 400 руб., обновив рекорд с 2015 года, сообщал РБК. С началом осени крупных и сильных российских проектов действительно будет становиться больше, соглашается Максим Острый. В прокат выйдут проекты «Василиса и хранители времени» (премьера — 3 октября), «Руки вверх!» (10 октября), «Огниво» (24 октября), говорит он: «При этом количество зарубежных новинок все равно будет выше, и свое присутствие в чартах они не растеряют. Просто их сборы будут совершенно иными».

Юлия Юрасова

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