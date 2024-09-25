Lada подключили к электричеству

Спрос на электрические Lada Largus, производство которых началось 25 сентября, в 2025 году оценивается в объеме от 200 до 2 тыс. Электро-LCV потенциально привлекательны для бизнеса, но продажи будет сдерживать высокая цена и недостаточно развитая зарядная инфраструктура. Пока основными покупателями e-Largus эксперты видят органы власти и госкомпании, заинтересованные в зеленой повестке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

Продажи e-Largus, по оптимистичному сценарию, в 2025 году оцениваются в объеме до 2 тыс. штук, подсчитал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, учтены в основном корпоративные продажи при сохранении всех текущих льгот для электрокаров (скидка до 925 тыс. руб. по программе льготного автокредитования и лизинга). Владимир Беспалов из компании «Эйлер Аналитические технологии» оценивает потенциальные продажи e-Largus в 2025 году в 200–600 штук.

АвтоВАЗ запустил производство e-Largus в Ижевске 25 сентября. На конвейер встали пассажирские и коммерческие версии. Запас хода пассажирского электромобиля — 420 км, грузопассажирского — от 320 км в зависимости от модификации. По словам главы компании Максима Соколова, до конца года планируется выпустить 100–200 автомобилей. Дальнейшие объемы производства будут зависеть от спроса, развития зарядной инфраструктуры, господдержки, добавил он. Ожидания по продажам в компании не уточнили. Стоимость e-Largus — от 2,99 млн руб. за базовую комплектацию фургона. Базовый бензиновый Lada Largus, согласно прайс-листу компании, продается за 1,66 млн руб.

Собеседники “Ъ” считают, что 100–200 e-Largus вполне можно реализовать до конца года, учитывая возможные предварительные договоренности с корпоративными клиентами.

Сергей Целиков из «Автостата» называет обозначенную цену «не рыночной историей». Со стороны физических лиц спрос на e-Largus будет минимальный, полагает он. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что при такой цене бизнесу выгоднее приобретать бензиновую версию модели. «Учитывая высокую ключевую ставку и, соответственно, высокие ставки по кредитам и лизингу, суммарно стоимость владения и стоимость одного километра пробега на электрической версии будет больше, чем на бензиновой»,— поясняет он.

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, о запуске производства e-Largus, 25 сентября, «Прайм»: Конечно, мы должны накопить определенное количество и потом уже довести до всех дилерских центров.

Потенциальные покупатели e-Largus — государственные и муниципальные учреждения, в частности региональные администрации, или госкомпании, которые захотят показать свою близость к зеленой повестке, считает господин Кадаков. Интересным рынком для модели может стать Краснодарский край, где активно развивается курортный бизнес, считает Сергей Удалов из «Автостата». Максим Кадаков также говорит, что у этой отрасли есть запрос на электрические автомобили, который сейчас удовлетворяется китайскими брендами.

Сейчас в сегменте LCV среди электрокаров отечественных брендов представлена только «Газель» и EVM-PRO, которые превышают e-Largus по габаритам. По словам собеседников “Ъ”, объемы продаж этих моделей небольшие в рамках рынка LCV. По данным «Автостата», продажи LCV за первые семь месяцев 2024 года выросли на 28,4% в годовом выражении, до 57,1 тыс. штук. Продажи новых электромобилей за тот же период увеличились в 2,1 раза, до 11,3 тыс. штук. Основной объем пришелся на легковые машины.

Владимир Беспалов считает, что сегмент электрического коммерческого транспорта в России достаточно перспективен и потенциальный спрос на такие автомобили у бизнеса есть. Пока основными сдерживающими факторами роста рынка остаются недостаточно развитая инфраструктура и высокая стоимость электромобилей, считает господин Удалов. Дмитрий Бабанский резкого роста продаж электрических LCV не ожидает, указывая на отсутствие предпосылок к снижению ключевой ставки и существенного удешевления батарей — основы стоимости электромобилей.

Наталия Мирошниченко