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Коммерсантъ FM
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Антител не хватает

Дети из групп риска остаются без иммунизации против опасной инфекции дыхательных путей

Более чем в половине больниц обследованных регионов не соблюдаются обязательные требования клинических рекомендаций: проводить детям из групп риска иммунизацию антителами для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВ-инфекция). К такому выводу пришли в «АльфаСтрахование-ОМС», проведя 3 тыс. независимых экспертиз качества медпомощи в клиниках 13 субъектов РФ. По оценкам ученых, в год этой опасной инфекцией заболевает 397 тыс. детей в возрасте до пяти лет, затраты на лечение превышают 2,2 млрд руб. Страховщики указывают, что больницам не хватает денег на закупку препарата.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция — одна из форм ОРВИ, которая способна поражать нижние дыхательные пути преимущественно у детей и пожилых людей, а также у тех, чей иммунитет ослаблен. Как пояснил “Ъ” директор Института неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздрава России Виктор Зубков, специалисты выделяют среди групп риска по тяжелому течению РСВ прежде всего недоношенных детей, особенно детей с бронхолегочной дисплазией.

В 2024 году были утверждены новые клинические рекомендации, регламентирующие проведение пассивной иммунизации (введение готовых антител) препаратом паливизумаб.

Применение препарата раз в месяц на протяжении пяти месяцев позволяет снизить частоту и длительность госпитализаций по поводу РСВ-инфекции, уменьшить продолжительность кислородотерапии и тяжесть течения заболевания, указал господин Зубков. Иммунизация паливизумабом, согласно клиническим рекомендациям, также показана детям до двух лет с врожденным пороком сердца, иммунодефицитом, тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями, муковисцидозом. С 1 января 2022 года клинические рекомендации в России стали документом, обязательным для исполнения. Процедура также включена в критерии оценки качества медицинской помощи, подчеркнул Виктор Зубков.

В исследовании об экономических последствиях РСВ-инфекции (опубликовано в 2023 году в журнале «Фармэкономика»), говорится, что в течение года в России в среднем 397,2 тыс. детей в возрасте до пяти лет заболевают этой инфекцией, в том числе в 44,6 тыс. случаев требуется госпитализация, а в 268 случаях инфекция приводит к смерти. Медицинские затраты на лечение превышают 2,2 млрд руб., а ущерб ВВП может достигать 10 млрд руб. Основной ущерб связан со случаями РСВ-инфекции у детей в возрасте до одного года (их более 50% среди госпитализированных и более 70% среди умерших).

«АльфаСтрахование-ОМС» провело 3 тыс. независимых экспертиз качества медпомощи по системе ОМС в больницах 13 регионов и выявило, что пассивную иммунизацию паливизумабом не проводят в 54% случаев, а в некоторых медучреждениях это число достигает 100%.

Из регионов присутствия компании наиболее негативная картина наблюдается в детских больницах Брянской, Новгородской и Тверской областей. Компания пришла к выводу, что основные причины отказа больниц от проведения иммунизации — недостаток выделенных объемов средств по договору со страховой компанией и фондом ОМС, а также отсутствие закупки препарата. Заместитель медицинского директора «АльфаСтрахование-ОМС» Сергей Шкитин в связи с этим предлагает построить систему предоставления детским больницам дополнительных средств для иммунизации от РСВ-инфекции.

В пресс-службе Минздрава РФ не прокомментировали данные исследования. На сайте госзакупок “Ъ” обнаружил аукцион на приобретение паливизумаба от Брянской области, которая названа в отчете в числе самых проблемных. Конкурс объявлен 10 сентября 2024 года, заявки от поставщиков принимаются до 19 сентября. «Брянскфармация» планирует приобрести 200 упаковок паливизумаба по 55 448,84 руб., общая стоимость контракта — 11 089 768 руб.

Директор фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» Наталья Зоткина подтверждает проблемы с проведением иммунизации от РСВ-инфекции. Самая распространенная причина, по ее словам,— это недостаток финансирования в ряде регионов.

«С другой стороны, есть регионы с передовыми практиками, где приняты собственные программы иммунизации, предусматривающие необходимые объемы финансирования, четкую маршрутизацию и учет детей»,— уточняет госпожа Зоткина. Среди таких она назвала Москву, Башкирию, Липецкую область. По ее словам, региональную программу давно планируют запустить и в Санкт-Петербурге.

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Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подчеркивает, что 50–60 тыс. руб. за единицу (две упаковки) препарата –- «относительно небольшие» деньги для системы здравоохранения в целом. По его мнению, отказы на местах от иммунизации детей из групп риска по РСВ-инфекции демонстрируют другую проблему: наличие клинических рекомендаций еще не означает, что их будут строго выполнять.

Виктор Зубков отмечает, что снизить риск заражения РСВ-инфекцией можно и иными способами: чаще и лучше мыть руки, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, проводить время на свежем воздухе, избегать мест скопления людей и пассивного курения, а также следить за своевременным получением рекомендуемых вакцин, в том числе от гриппа. Директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова указывает на наиболее современный метод — вакцинацию беременных. Впрочем, препарат для такой вакцинации в России пока недоступен, а к самой методике, ставшей, по словам эксперта, мировой практикой, «до сих пор относятся настороженно».

Наталья Костарнова

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