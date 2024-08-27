Глава Минэнерго Украины ожидает самой тяжелой зимы в истории страны

Власти Украины не намерены отказываться от покупки у Болгарии двух произведенных в России ядерных реакторов на фоне подготовки к зиме, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, энергетическая система страны «выдерживает давление прежде всего благодаря атомной энергетике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Галущенко

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP Герман Галущенко

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Министр считает, что Украина сейчас находится на пороге, «возможно, самой тяжелой зимы в истории страны». «Нам нужно больше генерации, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой ядерный проект занимает годы, поэтому нам нужно начинать как можно быстрее, особенно в этой ситуации, когда у нас уже построено и готово здание (для АЭС.— "Ъ")»,— сказал господин Галущенко в интервью Politico.

В марте глава украинского «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что власти намерены купить у Болгарии два ядерных реактора, оснащенных оборудованием российской разработки. Их установят на Хмельницкой АЭС. Болгария оценивает стоимость реакторов в $600 млн. Вчера, 26 августа, российские военные нанесли удары по электроподстанциям на Украине. В Киеве были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по энергообъектам страны одним из самых мощных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер