Веревочка об одном конце

Прошедшая неделя ознаменовалась жаркими спорами в Конституционном суде по глубоко формальному вопросу — есть ли сроки давности у коррупционных преступлений (см. “Ъ” от 9 октября). Стороннему наблюдателю, глядя на это, непросто вернуть брови со лба на подобающие места: закон о контроле расходов чиновников действует с 2013 года, дел, по которым уже вынесены решения,— десятки, неужели могут быть не решены такие базовые вопросы. Но дело вовсе не в формальностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дело в незавершенном обсуждении вопроса более широкого — о судьбе все еще растущего пула активов (общей стоимостью свыше 1 трлн руб., это оценка Генпрокуратуры). Это предприятия, которые были деприватизированы в 2022–2024 годах как необходимые государству со ссылками на различные нарушения, допущенные собственниками. Известные ЧЭМЗ и «Макфа» — лишь верхушка этого айсберга, уже потребовавшего нового госрегулирования (см. “Ъ” от 11 июля) и решения возникших при смене собственника «технико-юридических» проблем (см. “Ъ” от 26 августа).

Если сроков давности не окажется у «коррупционных» нарушений, далее неизбежно придется обсуждать вопрос о сроках давности и иных — если они позволяют избавлять собственников от бремени активов. Вопрос этот, напомню, поднимался РСПП еще летом в ходе Петербургского экономического форума — и Владимир Путин тогда настаивал на том, чтобы урегулировать его отдельным законом и не допустить массовой деприватизации.

Эта работа, однако, так и не завершена — да и вряд ли может быть завершена системно. Начав применять «конфискационные» нормы, от которых предостерегали российские власти юристы 2000-х, остановиться сложно: всякий актив — участник производственной цепочки, если удалось взять контроль над ним, почему не замахнуться на соседние? Если же сроки давности вышли — в ход идет формула «преступление против общества и государства сроков давности не имеет».

Перспектива бесконечно разматывать некоторые веревочки, однако, по здравом размышлении вряд ли понравится самим желающим получить контроль над чужой пока собственностью: присказка силовиков «ваша свобода — это наша недоработка» многим набила оскомину и как шутка не воспринимается. Желание властей ограничить изъятие активов «отдельным законом» же либо увязнет в спорах, либо закон окажется настолько рамочным, что споры будут возобновляться в попытках его применить.

Для остановки же передела собственности, вероятно, окажется достаточно тонкой настройки существующего правоприменения — и кажется, она уже началась. 10 сентября Второй арбитражный апелляционный суд впервые полностью отказал Генпрокуратуре в иске об изъятии у собственников акций Ивановского завода тяжелого станкостроения именно на основании пропуска сроков исковой давности.

Олег Сапожков