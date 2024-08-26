Вода таки мокрая

В потоке нормативных актов, которые мы отслеживаем, иногда видится стройная логика: вот возникла идея, вот выбран вариант реализации, вот он оброс деталями, вот под документом появилась подпись и ее закрепила печать — идея стала реальностью. Здесь берем паузу — посмотреть, как замысел реализовался в сводках Росстата, отчетах Банка России, бюджетных таблицах. Это и называется «госуправление на основе данных» или «доказательная госполитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Однако бывают идеи, о реализации которых на практике узнать, кажется, почти невозможно. Например — выяснить обстоятельства смены собственников довольно обширного ряда активов, изъятых государством после начала военной операции на Украине со ссылкой на их критичность для экономики и ВПК. Формально судьбу этих активов должно определить Росимущество, которое либо будет их эффективным управляющим (но у него просто нет кадров, способных руководить, например, горно-обогатительным комбинатом), либо передаст их новым собственникам на федеральном или региональном уровнях (см. “Ъ” от 11 июля). О том, как реализуется эта идеальная схема на практике, не говорит никто — ни старые владельцы (да и что они могут сказать цензурного), ни новые (секрет: санкции же).

Но есть технические процессы, которые эту схему окружают, и из них кое-что проясняется. Встретил знакомого, у него бизнес, а офис он арендует у компании, которой не так давно «неправильных» владельцев заменило государство. Как, спрашиваю, дела? Ну как, отвечает, приезжал представитель, говорит: теперь платите нам. Я не лезу в политику, поясняет знакомый, но нужно же документы подписать — расторжение договора со старым владельцем, договор с новым. И как, интересуюсь, кому дешевле платить выходит, частнику или государству? А он смеется: дешевле, говорит, никому не платить — три совещания за квартал, но бумаг мы так и не увидели.

Таких историй я за последний год слышал с десяток. Разные компании, разные нюансы: руководство одного теперь государственного актива с изумлением обнаружило, что оно обязано работать по закону о закупках госкомпаний, а у него ни кадров, ни опыта. Другую компанию, всем нужную, не могут поделить федералы и губернатор: одни готовы отдать, но с конкретными обязательствами, второй взял бы, но пусть сначала федералы приведут его в порядок. А со стороны на это смотрит частник: купил бы за живые деньги, но видит, как растет снежный ком неопределенностей и риски остановки производства, и прикидывает дисконт.

Отличная получается доказательная политика: трюизм «государство — неэффективный собственник» дополнен и расширен формулировкой: «даже при возможности получить активы даром и наличии чрезвычайных полномочий». Мировая экономическая наука в большом долгу, но отдаст вряд ли.