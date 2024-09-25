Спикеров делают из тех же людей

Совет федерации (СФ) в среду открыл свою осеннюю сессию решением кадровых вопросов. Сначала сенаторы безальтернативно и единогласно переизбрали Валентину Матвиенко на пост председателя верхней палаты, который она занимает с 2011 года. Затем в должности первого вице-спикера СФ был утвержден бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, которого госпожа Матвиенко охарактеризовала как «настоящего государственника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 75-летняя Валентина Матвиенко привычно взяла в свои руки руководство верхней палатой Федерального собрания

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ 75-летняя Валентина Матвиенко привычно взяла в свои руки руководство верхней палатой Федерального собрания

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко была делегирована в верхнюю палату губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, переизбранным в сентябре на второй срок. В связи с этим сенаторам требовалось подтвердить ее полномочия как спикера.

По регламенту кандидатуру госпожи Матвиенко представил старейший сенатор, 76-летний вице-спикер Юрий Воробьев (в СФ с 2007 года, представляет законодательную власть Вологодской области). Он напомнил, что за 13 лет под ее руководством СФ поучаствовал в принятии многих государственных решений, «которые можно назвать судьбоносными»: это и возвращение Крыма с Севастополем, и поддержка экономики и граждан в период пандемии, и «конечно, проведение специальной военной операции, поддержка героев и членов их семей».

Также господин Воробьев отнес к заслугам Валентины Матвиенко усиление политической роли СФ и развитие межпарламентских связей. «Кардинально изменился стиль нашей работы, формат проведения пленарных заседаний. Верхняя палата стала совершенно другой, узнаваемой и авторитетной,— сказал вице-спикер.— Считаю, что у нас есть все основания, чтобы Валентина Ивановна продолжила руководить нашей палатой. Я прошу поддержать эту кандидатуру — красивой, молодой, прекрасной женщины, которая показала, что она лучшая из нас».

К предложению Юрия Воробьева присоединились первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, особо отметивший смелость спикера и ее «нетерпимость ко лжи», и член того же комитета Елена Афанасьева, выразившая мнение, что благодаря госпоже Матвиенко россияне и иностранцы видят «женское лицо» России — «доброе и уважительное к мнению других». Следом слово хотел взять первый замглавы комитета по экономполитике Иван Абрамов, но его прервал первый вице-спикер Андрей Яцкин: «Вы настаиваете на выступлении? Я думал, может, вы свою кандидатуру хотели выдвинуть?» «Приветствуется!» — со смехом откликнулась Валентина Матвиенко.

Напомним, из нескольких кандидатов спикер СФ избирался лишь однажды — на первом заседании в 1994 году (тогда председателем палаты был избран Владимир Шумейко).

С тех пор председателя по традиции выбирают безальтернативно — таким образом утверждены в должности были Егор Строев (1996), Сергей Миронов (2001) и сама Валентина Матвиенко (впервые в 2011 году). В итоге решение о пролонгации полномочий Валентины Матвиенко было принято единогласно всеми 155 присутствующими сенаторами (.pdf). Отметим, что в 2019 и 2014 годах результат тоже был стопроцентным (153 и 141 голос соответственно), а в 2011-м «за» высказался 141 член СФ при одном воздержавшемся.

Поблагодарив президента и коллег и пообещав никогда их не разочаровывать, спикер перешла ко второму кадровому вопросу повестки — о назначении первого зампреда СФ.

Эта должность оставалась вакантной с 5 июня, когда ее покинул тогдашний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уехавший руководить Республикой Алтай. Как и прогнозировал “Ъ”, единственным кандидатом на этот пост оказался бывший полпред президента на Урале и преемник господина Турчака на партийной должности Владимир Якушев. Предварительно он был наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Тюменской области (см. “Ъ” от 25 сентября).

«Он не нуждается в представлении, но тем не менее очень кратко скажу»,— представила своего будущего заместителя Валентина Матвиенко и напомнила основные вехи его карьеры: работа в банковском секторе, на постах главы Тюмени, вице-губернатора и губернатора Тюменской области, министра ЖКХ, полпреда и наконец врио секретаря генсовета ЕР. «Мы в Совете федерации очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После этого с задних рядов на трибуну спустился сам Владимир Якушев, держа в руках красную папку и готовясь отвечать на вопросы своих новых коллег. Но вопросов у сенаторов не возникло.

«Присядьте поближе, а то вы как заднескамеечник к нам сегодня пришли»,— подбодрила новичка госпожа Матвиенко.

Но в президиум, по левую руку от спикера, господин Якушев пересел лишь после того, как получил те же 155 голосов «за».

Наконец, Валентина Матвиенко выступила с программной речью по случаю открытия осенней сессии СФ, начав с рассказа о новых сенаторах (см. рисунок).

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«Впервые в их числе — участники специальной военной операции. Считаю, что это один из важных шагов по, я бы сказала, патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил президент»,— подчеркнула она. Кроме того, утверждено положение о прохождении стажировки в СФ для участников президентской программы «Время героев», добавила спикер. Среди главных планов на осеннюю сессию она назвала заседание Совета законодателей на тему обновления коммунальной инфраструктуры, «нулевое чтение» проекта федерального бюджета и парламентские слушания, посвященные обновлению Стратегии пространственного развития.

Андрей Прах