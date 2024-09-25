Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всем фронте

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что ситуация на всей линии фронта в зоне боевых действий остается сложной. Ведомство указало, что ВС России использует преимущество в живой силе и технике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Генштаба ВСУ, сказано, что за прошедшие сутки было зафиксировано 154 боевых столкновения. Наибольшее число атак, как пишет пресс-служба ведомства, ВС России осуществили на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Минобороны России ранее сообщало о боях на территории ДНР, а также в Херсонской и Харьковской областях. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что ВСУ пытались улучшить свои позиции в Курской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».