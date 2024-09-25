Теперь без Митяя

25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем — начальником отдела газеты «Газета» и главным редактором издания GZT.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Павлов в 1997 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Павлов в 1997 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В «Коммерсантъ» он попал в 1993 году, начав работу корреспондентом дежурной смены отдела оперативной информации. До перехода в журналистику он отучился на химика, а потому в отличие от большинства коллег мог без проблем и технически грамотно описать, например, состав яда или взрывчатого вещества. В 1990-е годы для автора «криминальной хроники» это было очень полезно.

В октябре 1993 года Дмитрий Павлов получил ранение при разгоне митингующих сторонников парламента милицией и газета «Коммерсантъ-Daily» выступила по этому поводу со специальным заявлением.

В редакции Дмитрия Павлова все звали Митяем, а сам он многочисленные публикации, выходившие в рубриках «Стрельба в Москве», «Взрывы в Москве» и т. д., подписывал Куйбышев — в честь родного города Самара (бывший Куйбышев).

Из сотен его статей многие могли стать основой сериалов типа «Девяностые».

Рубрика, под которой они выходили, так и называлась — «Криминальное чтиво». В одной из них, например, Митяй рассказал о новосибирских бандитах, в другой — о кемеровских.

С именем Митяя связано много коммерсантовских баек и легенд. Так, рассказывают, что после расследования о том, что легендарный криминальный авторитет Сергей Тимофеев (Сильвестр), по официальным данным погибший при взрыве машины, может быть жив, в редакцию якобы позвонил начальник управления ГУВД по Москве и пообещал, если журналист не успокоится, подбросить под дверь труп «авторитета», который он выкопает из могилы.

А еще почему-то запомнилось интервью с начальником УФСБ по Москве, посвященное расследованию терактов в жилых домах столицы. Митяй, сев расшифровывать запись разговора с генералом, вдруг обнаружил, что на кассете диктофона одно шипение, и написал только то, что запомнил сам и о чем сообщалось в небольшой справке, подготовленной в ведомстве.

Ходили слухи, что герой публикации был очень доволен. «Хорошо получилось,— говорил он, со смехом добавляя,— правда, я так не говорил».