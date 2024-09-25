ГД одобрила в первом чтении запрет усыновления в страны, где можно менять пол

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает усыновление детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Отмечается, что Конституция гарантирует сохранение традиционных семейных ценностей и защиту института брака как союза мужчины и женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Автором инициативы, зарегистрированной в июле в качестве проекта закона, стала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола»,— сказал председатель Госдумы.

Он уточнил, что норма будет действовать в отношении государств, где легализована процедура смены пола путем медицинского вмешательства или посредством изменения удостоверяющих личность документов. Среди таких стран спикер ГД назвал, в частности, Австралию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Испанию, Италию, Канаду, Норвегию, Финляндию, ФРГ, Швейцарию и Эстонию.

Господин Володин напомнил, что ранее парламентарии приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Ранее стало известно, что депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды в интернете, СМИ, кино и рекламе идей «чайлдфри» — отказа от рождения детей. Как рассказал Вячеслав Володин, проектом предлагается ввести штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб.— для должностных лиц и до 5 млн руб. — для юрлиц.

Подробнее о том, какими еще связанными с духовными скрепами вопросами в ближайшие две недели займется Госдума,— в публикации «Ъ» «Дума пройдется по ценностям».

Александр Андреев