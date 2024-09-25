У бывшего вице-мэра Сочи Бурлева и главы Хостинского района проходят обыски

У бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Савина проходят обыски. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Сочи Фото: Официальный сайт администрации Сочи

Ранее стало известно, что следственные действия проводят в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. СМИ сообщили, что он был задержан, однако не уточнили, по какой именно статье. Официального подтверждения информации пока не было.

В отношении Олега Бурлева ранее проводили проверку из-за сообщений о якобы «крышевании» бизнеса в Сочи. Однако информация о том, что экс-вице-мэр покровительствовал местным предпринимателям, сдерживая конкуренцию, не подтвердились.

Олег Бурлев занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи с 2015 года, в 2019-м стал главой Лазаревского района. После ухода с поста бывшего главы курорта Алексея Копайгородского в мае 2024 года господин Бурлев стал исполняющим обязанности главы города, ранее работал вице-мэром. В середине августа уволился по собственному желанию.

Вячеслав Рыжков