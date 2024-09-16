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Информация о «крышевании» экс-вице-мэром Сочи турбизнеса не подтвердилась

Сообщения о том, что бывший вице-мэр Сочи Олег Бурлев якобы покровительствовал местным предпринимателям, сдерживая конкуренцию, не подтвердились. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Олег Бурлев

Олег Бурлев

Фото: Официальный сайт администрации Сочи

Олег Бурлев

Фото: Официальный сайт администрации Сочи

Как сообщалось ранее, надзорный орган отреагировал на запись, появившуюся в соцсетях. На ней слышен разговор двух человек — якобы самого господина Бурлева и местного бизнесмена. Как утверждалось, бывший замглавы курорта за деньги оказывал поддержку местным бизнесменам.

В прокуратуре уточнили, что, как выяснилось, записи четыре года. Диалог на ней вел не тот предприниматель, о котором сообщали СМИ, а общественник. Информация о «крышевании» бизнеса таким образом не подтвердилась, следует из ответа надзорного органа.

Олег Бурлев занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи с 2015 года, в 2019-м стал главой Лазаревского района. После ухода с поста бывшего главы курорта Алексея Копайгородского в мае 2024 года господин Бурлев стал исполняющим обязанности главы города, ранее работал вице-мэром. В середине августа уволился по собственному желанию.

Вячеслав Рыжков

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