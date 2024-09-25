В отношении Алексея Копайгородского проводятся следственные действия

В отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского проводятся следственные действия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Не уточняется, по какой именно статье подозревают экс-мэра курорта. Подробности дела не озвучиваются.

Ранее сообщалось, что Алексей Копайгородский отправился добровольцем на СВО.

Пост главы Сочи господин Копайгородский покинул 14 мая 2024 года по собственному желанию. Должность он занимал с 2019 года. Предполагалось, что экс-мэр перейдет на работу в одно из федеральных ведомств, однако информация не подтвердилась. Кресло мэра позже занял бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. Он получил три высших образования. До 2013 года служил в ВС РФ, после этого пришел во власть. До Сочи работал в администрациях Краснодара и Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков