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AP: Трамп отказался от встречи с Зеленским во время его визита в США

В планах кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Megan Varner, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Megan Varner, Reuters

Как рассказал агентству представитель предвыборного штаба республиканца, встреча между господами Трампом и Зеленским не была запланирована. Ранее украинские официальные лица утверждали, что в графике президента страны такая встреча значилась. Агентство Reuters также писало, что, по словам источника в окружении бывшего президента США, обе стороны выражали желание встретиться, но конкретная дата так и не была назначена.

Владимир Зеленский, когда анонсировал поездку в США, говорил, что намерен представить действующему президенту страны Джо Байдену, кандидату в президенты от демократов Камале Харрис и Дональду Трампу свой «план победы». Экс-глава Белого дома, в свою очередь, допускал возможность встретиться с украинским президентом в эту среду, 25 сентября.

Наряду с этим кандидат в президенты США от республиканцев называл Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории». При этом он выражал мнение, что украинский президент желает победы демократов, поскольку хочет продолжать получать от них деньги. Господин Трамп также обещал, что «выведет» США с Украины в случае своей победы на выборах.

Ранее президент Украины на церемонии вручения награды Американской академии достижений заявил, что ближайшие месяцы станут решающими в украинском конфликте, утверждая, что исход боевых действий должен определить Киев. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский прибыл на высокую неделю Генассамблеи международной организации, чтобы попытаться убедить Запад стать непосредственным участником конфликта с Россией. По мнению дипломата, Украина своими действиями хочет «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

О поездке украинского президента в США — в материале «Ъ» «Вращай оружием».

Александр Андреев

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