Россия продолжит военную операцию на Украине, если Запад не позволит устранить мирным путем «раковую опухоль» в виде киевского режима, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. При этом он подчеркнул, что Россия всегда уважала украинский народ и считает его братским.

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Фото: Brendan McDermid, Reuters Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет»,— сказал Василий Небензя во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине (цитата по ТАСС).

Постпред выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить западные страны стать прямыми участниками военного конфликта с Россией. По его словам, Украина своими действиями хочет «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны». Само заседание Совбеза ООН господин Небензя охарактеризовал как «концертную площадку» для Владимира Зеленского.

При этом Василий Небензя подчеркнул, что Россия не испытывает враждебности непосредственно к украинцам. Он отметил, что несколько миллионов украинских беженцев переехали в Россию после начала конфликта, а две страны связывают неразрывные исторические связи.

Заседание Совбеза ООН состоялось 24 сентября. В своем выступлении на заседании Владимир Зеленский заявил, что конфликт России с Украиной «невозможно закончить разговорами, нужны действия». Он призвал страны поддержать украинскую «формулу мира».

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