«Мирный сценарий где-то рядом»

Джо Байден произнес прощальную речь с трибуны Организации Объединенных Наций. Президент США, в частности, призвал мировую общественность продолжить поддержку Украины. Белый дом со своей стороны подтвердил, что вопрос разрешения Киеву наносить удары западным оружием вглубь российской территории стоит в повестке личной встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в конце недели. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает высокими шансы на мирное решение конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Джо Байден выступил в последний раз на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Можно рискнуть предположить, что в этом и заключался основной посыл его эмоциональной и во многом трогательной речи.

С высоты своего жизненного опыта политик пришел к выводу, что «есть в жизни вещи поважнее, чем оставаться во власти» — это интересы своего народа. 50 лет человек отдал государственной службе, и вот теперь пришло время дать дорогу молодым. Такое вот получилось прощание. Что-то подобное мы когда-то давно слышали в России. Здесь масштаб побольше, конечно. Впрочем, не время лить слезы умиления. Переходим к делу.

Все еще глава Белого дома заявил о том, что нельзя перестать поддерживать Украину. Запад не может «устать и сдаться». Украинский народ выстоял и остается свободным. Именно поэтому Россия не достигла поставленных целей. НАТО переживает настоящий ренессанс. Что касается Ближнего Востока, мир там также еще возможен. Западные ценности удается сохранить, несмотря на серьезные вызовы. Нужно и дальше держаться вместе, и желательно не допускать к власти популистов вроде Дональда Трампа.

Собственно, выступление в ООН в первую очередь является красочным шоу. Серьезные решения принимаются в ходе личных встреч. Главная интрига — все-таки план Владимира Зеленского, который вроде бы уже точно не предполагает никаких уступок Москве, скорее наоборот. Но с высокой трибуны на весь мир было заявлено: Америка продолжит поддержку Киева. И это есть конкретика. Многочисленные версии СМИ — измышления и не более того, информационный шум.

Вопрос мирного решения по-прежнему актуален, так же как и разрешения наносить удары западным оружием вглубь территории РФ. Кроме того, Зеленский не устает повторять, что мирный сценарий есть, он рядом. Нужно лишь сделать некие усилия, чтобы красивые слова воплотились в дела.

Дальше гадать нет смысла. Можно лишь сказать, что нет никаких гарантий, что этот самый мирный прорыв состоится. Вполне вероятно, что противостояние продолжится и в 2025 году. Хотя можно с уверенностью сказать, что большой торг продолжается. На это намекают многочисленные участники всего этого действа. Вот и Иран шлет разные сигналы, мол, не агрессоры мы, а жертвы и даже миротворцы в какой-то степени, территориальную целостность Украины всячески поддерживаем и намерение все это физически изменить никогда не одобряли.

А до этого Реджеп Тайип Эрдоган насчет Крыма остро высказывался. Вот и сейчас в ООН также поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины. Диалог, по его словам, нужно так вести, чтобы все это обеспечить. Вот такие вот у России партнеры интересные. Как бы то ни было, здесь проглядывает общий консенсус — Украина должна остаться суверенным государством. Все остальное обсуждается.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".