Небензя: Украина пытается убедить Запад стать прямым участником конфликта с РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить западные страны «поднять ставки» в конфликте с Россией и стать прямыми участниками этого конфликта. По его словам, Украина готова «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

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Фото: Brendan McDermid, Reuters Василий Небензя (справа)

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой»,— сказал он в ходе заседания Совбеза ООН (цитата по «РИА Новости»).

Само заседание господин Небензя назвал «концертной площадкой» для Владимира Зеленского. По его словам, выступление украинского президента — единственная причина, по которой ООН организовала заседание. Он добавил, что члены Евросоюза и НАТО собрались на заседание «на подпевке у Зеленского», чтобы «охаивать Россию».

Заседание Совбеза ООН состоялось 24 сентября. В своем выступлении на заседании Владимир Зеленский заявил, что конфликт России с Украиной «невозможно закончить разговорами, нужны действия». Он призвал страны поддержать украинскую «формулу мира» и пригласил всех участников заседания поучаствовать во втором саммите мира. 25 сентября господин Зеленский также выступит на 79-й Генассамблее ООН.