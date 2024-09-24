Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На демографическом форуме в Сочи обсудили снижение численности населения

Тенденция к снижению численности населения продолжает сохраняться в России. С начала года убыль населения составила 312,5 тыс. человек, что на 49 тыс. больше, чем в 2023 году, рассказала на демографическом форуме в Сочи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, пишет ТАСС.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Она добавила, что с начала года в стране родились 599 тыс. детей. Это на 16 тыс. меньше, чем в прошлом году. Также на 11,5 тыс. уменьшилось количество браков — до 359 тыс.

Госпожа Кузнецова напомнила также, что в соответствии с демографическим прогнозом ООН, численность населения России к 2100 году составит 124 млн жителей, большая доля будет приходиться на пожилых людей. При этом цифры приводятся с учетом прибытия в страну 20 млн иностранцев. Вице-спикер отметила, что демографические проблемы сегодня испытывают многие государства.

Ранее на этом же форуме первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала, что в России снижается количество женщин репродуктивного возраста. Снижение прогнозируют вплоть до 2046 года.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...