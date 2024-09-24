На демографическом форуме в Сочи обсудили снижение численности населения

Тенденция к снижению численности населения продолжает сохраняться в России. С начала года убыль населения составила 312,5 тыс. человек, что на 49 тыс. больше, чем в 2023 году, рассказала на демографическом форуме в Сочи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Она добавила, что с начала года в стране родились 599 тыс. детей. Это на 16 тыс. меньше, чем в прошлом году. Также на 11,5 тыс. уменьшилось количество браков — до 359 тыс.

Госпожа Кузнецова напомнила также, что в соответствии с демографическим прогнозом ООН, численность населения России к 2100 году составит 124 млн жителей, большая доля будет приходиться на пожилых людей. При этом цифры приводятся с учетом прибытия в страну 20 млн иностранцев. Вице-спикер отметила, что демографические проблемы сегодня испытывают многие государства.

Ранее на этом же форуме первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала, что в России снижается количество женщин репродуктивного возраста. Снижение прогнозируют вплоть до 2046 года.

Вячеслав Рыжков