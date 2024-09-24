На форуме в Сочи обсудили снижение числа женщин репродуктивного возраста

На период до 2046 года в России ожидается снижение численности женщин репродуктивного возраста. Об этом на демографическом форуме в Сочи рассказала первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Госпожа Баталина отметила, что в стране путем объединения мер удалось выйти на существенное снижение уровня бедности. Это, по словам замминистра, является одним из базовых требований для дальнейшего роста рождаемости. Однако в этом вопросе стоит ряд вызовов, в том числе уменьшение численности женщин репродуктивного возраста. Его прогнозируют вплоть до 2046 года.

Спикер заявила, что особое внимание в стране необходимо обратить на возрастную группу женщин от 30 до 39 лет, которые в этом возрасте принимают решение о возможности рождения второго ребенка. Часто это успешные женщины с выстроенной карьерой, которые при принятии решения ориентируются в том числе на меры поддержки со стороны работодателей. Властям на этом фоне следует двигаться к внедрению и расширению корпоративного демографического стандарта, считает госпожа Баталина.

Ранее на демографическом форуме в Сочи обсудили подготовку кадров в сфере демографии. Зампред Госдумы Анна Кузнецова обратила внимание, что в последние 20 лет в стране идет речь о демографическом кризисе.

Вячеслав Рыжков