Силуанов: ежегодная финансовая поддержка регионов превысит 3 трлн рублей

Министр финансов России Антон Силуанов назвал размер ежегодной поддержки регионов: она составит более 3 трлн руб. Главной задачей ведомства он назвал обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выступая на заседании правительства, господин Силуанов отметил, что в рамках помощи регионам в бюджете предусмотрены значительные ресурсы.

«Всего на финансовую поддержку будет направлено 3,2 трлн руб. ежегодно, в том числе на реализацию национальных проектов — около 1 трлн руб. ежегодно. При этом, как и ранее, софинансирование национальных проектов будет осуществляться с более высоким уровнем по сравнению с другими субсидиями»,— приводит сайт Минфина слова господина Силуанова.

Министр добавил, что приоритетное внимание уделят сбалансированности бюджетов субъектов РФ и их участию в реализации национальных проектов. Кроме того, продолжится предоставление кредитов на инфраструктурное развитие регионов, которым также будут списывать задолженность по бюджетным кредитам. Размер списания определен в две трети от общей задолженности. «Это позволит существенно снизить долг регионов к 2030 году»,— уточнил глава Минфина.

В начале сентября в преддверии перезапуска индивидуальных программ развития (ИПР) десяти наиболее экономически депрессивных регионов правительство представило предварительные итоги исполнения этих документов. Так, с 2020 года упомянутые субъекты РФ смогли привлечь 111 млрд руб. инвестиций и создать 15 тыс. рабочих мест. В рамках обновленных программ, которые могут утвердить в октябре, почти все финансирование будет направлено на поддержку экономики, в частности на снятие инфраструктурных ограничений и создание индустриальных парков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депрессивным регионам обновят программу».

Александр Андреев