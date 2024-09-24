Проект бюджета на 2025–2027 годы. Главное

Во вторник, 24 сентября, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов представили основные параметры федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Главные приоритеты и цифры — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основные цифры от Михаила Мишустина:

Бюджет на все три года прогнозируется дефицитным — на уровне 0,5% ВВП .

— на уровне . Расходы — 41,5 трлн руб.

Рост доходов бюджета — почти на 12%, до 40,296 трлн руб.

Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%.

Реализация госпрограмм, паспорта которых уже утверждаются для внесения в Госдуму,— 24 трлн руб.

МРОТ с начала 2025 года вырастет более чем на 16,5% — до 22 тыс. 440 руб. , к 2030 году — до 35 тыс. руб.

, к 2030 году — до Проект бюджета доработают и внесут до 1 октября.

Основные цифры от Антона Силуанова: