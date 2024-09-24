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Коммерсантъ FM
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Проект бюджета на 2025–2027 годы. Главное

Во вторник, 24 сентября, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов представили основные параметры федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Главные приоритеты и цифры — в подборке «Ъ».

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основные цифры от Михаила Мишустина:

  • Бюджет на все три года прогнозируется дефицитным — на уровне 0,5% ВВП.
  • Расходы — 41,5 трлн руб.
  • Рост доходов бюджета — почти на 12%, до 40,296 трлн руб.
  • Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%.
  • Реализация госпрограмм, паспорта которых уже утверждаются для внесения в Госдуму,— 24 трлн руб.
  • МРОТ с начала 2025 года вырастет более чем на 16,5% — до 22 тыс. 440 руб., к 2030 году — до 35 тыс. руб.
  • Проект бюджета доработают и внесут до 1 октября.

Основные цифры от Антона Силуанова:

  • Дефицит бюджета в пределах трех лет не превысит 1% ВВП РФ.
  • Приоритеты бюджета — социальная поддержка граждан, оборона и технологии.
  • Финансовое обеспечение мероприятий 19 нацпроектов на ближайшие шесть лет — более 40 трлн руб.
  • Программа модернизации коммунальной инфраструктуры за три года — 180 млрд руб.
  • Поддержка семей с детьми, маткапитал и программа улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — 10 трлн руб.
  • Допресурсы на здравоохранение в течение шести лет — 1 трлн руб.
  • Создание инфраструктуры детсадов — более 40 млрд руб., строительство новых детсадов — 22 млрд руб.
  • Поддержка регионов — более 3 трлн руб. ежегодно.
  • Реализация нацпроектов — около 1 трлн руб.
  • В соответствии с посланием президента предусмотрено списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам.

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