Проект бюджета на 2025–2027 годы. Главное
Во вторник, 24 сентября, на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов представили основные параметры федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Главные приоритеты и цифры — в подборке «Ъ».
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Основные цифры от Михаила Мишустина:
- Бюджет на все три года прогнозируется дефицитным — на уровне 0,5% ВВП.
- Расходы — 41,5 трлн руб.
- Рост доходов бюджета — почти на 12%, до 40,296 трлн руб.
- Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%.
- Реализация госпрограмм, паспорта которых уже утверждаются для внесения в Госдуму,— 24 трлн руб.
- МРОТ с начала 2025 года вырастет более чем на 16,5% — до 22 тыс. 440 руб., к 2030 году — до 35 тыс. руб.
- Проект бюджета доработают и внесут до 1 октября.
Основные цифры от Антона Силуанова:
- Дефицит бюджета в пределах трех лет не превысит 1% ВВП РФ.
- Приоритеты бюджета — социальная поддержка граждан, оборона и технологии.
- Финансовое обеспечение мероприятий 19 нацпроектов на ближайшие шесть лет — более 40 трлн руб.
- Программа модернизации коммунальной инфраструктуры за три года — 180 млрд руб.
- Поддержка семей с детьми, маткапитал и программа улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — 10 трлн руб.
- Допресурсы на здравоохранение в течение шести лет — 1 трлн руб.
- Создание инфраструктуры детсадов — более 40 млрд руб., строительство новых детсадов — 22 млрд руб.
- Поддержка регионов — более 3 трлн руб. ежегодно.
- Реализация нацпроектов — около 1 трлн руб.
- В соответствии с посланием президента предусмотрено списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам.