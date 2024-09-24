Мишустин: МРОТ с 2025 года увеличат на 16,5%, до 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2025 года увеличат на 16,5%, до 22 440 руб., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. К 2030 году показатель должен составить 35 тыс. руб. С 2024 года МРОТ повышен до 19 242 руб., на 18,5% относительно 2023-го.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин на совещании правительства заявил, что в связи с указом президента необходимо «обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда». В 2025 году зарплаты планируется повысить 4 млн работников.

Увеличить МРОТ с 2025 года до 22 440 руб. предлагал Минтруд. По поручению Владимира Путина к 2030 году размер МРОТ должен быть увеличен более чем в два раза и составлять не менее 35 тыс. руб. в месяц. Президент говорил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет соотноситься с медианной зарплатой.

Подробнее о планах властей по снижению экономического неравенства в стране — в публикации «Ъ» «Союз небедных и небогатых».

Лусине Баласян