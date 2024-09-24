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Зампред Госдумы в Сочи рассказала о планах готовить кадры в сфере демографии

Правительство РФ рассматривает возможность создания системы подготовки кадров в сфере демографии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление на площадке демографического форума в Сочи зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Госпожа Кузнецова отметила, что в течение последних 20 лет в стране так или иначе говорят о демографическом кризисе, однако специалистов в этой сфере до сих пор системно не готовят. В этой связи федеральные власти вместе с академией наук, ее профильными структурами и при поддержке министерства науки приняли необходимые решения, утвержден профстандарт «Демограф».

Работа предусматривает, в частности, формирование документов стратегического характера по демографической ситуации в стране. Власти намерены в том числе заняться повышением квалификации специалистов в сфере демографии.

Пятый Всероссийский демографический форум проходит на площадке Сочинского института (филиала) РУДН. Он стартовал днем накануне, 23 сентября, и продлится до 27-го. На площадке выступают российские и иностранные ученые, представители власти, общественники. Обсуждаются вопросы, касающиеся демографической безопасности.

Вячеслав Рыжков

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