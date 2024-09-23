На социал-демократов свалилось бремя победителей

Выборы в немецкой земле Бранденбург, считавшиеся своеобразным тестом на политическое будущее лидера социал-демократов и канцлера Германии Олафа Шольца, даровали главе правительства временную передышку. Партия канцлера смогла, вопреки прогнозам, обойти крайне правую «Альтернативу для Германии» (АдГ), сохранив первенство в своей традиционной политической вотчине. Однако такой исход вряд ли надолго притормозит дебаты внутри правящей партии о том, насколько господин Шольц годится для руководства ею на федеральных выборах в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (слева) и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (слева) и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Чуть-чуть, но считается

Общее ощущение среди политического мейнстрима после оглашения результатов выборов в восточной немецкой земле Бранденбург, проходивших 22 сентября, лучше всего сводилось к слову «отстояли». Все последние месяцы опросы общественного мнения упрямо предрекали первенство на голосовании крайне правой «Альтернативы для Германии», которая подкрепила справедливость таких ожиданий первым местом на региональных выборах в Тюрингии и вторым — в Саксонии в начале сентября. (см. “Ъ” от 3 сентября). Однако к воскресному вечеру стало ясно, что социал-демократы (СДПГ), безраздельно правящие Бранденбургом с момента объединения Германии в 1990 году, смогли-таки остаться первыми.

СДПГ достались 30,9% голосов избирателей, тогда как АдГ отошло 29,2%. Тройку лидеров с поддержкой в 13,5% замкнул левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Оппозиционные христианские демократы, ныне являющиеся самой популярной политической силой на федеральном уровне с поддержкой в 32%, в Бранденбурге довольствовались четвертым местом с 12,1% голосов. А младшие партнеры социал-демократов в правительстве Германии — «зеленые» и свободные демократы — по итогам выборов и вовсе вылетели из регионального парламента, не дотянув до минимальной планки в 5% голосов.

Неожиданный успех СДПГ оказался не столько маркером одобрения избирателями политики партии, сколько свидетельством симпатий электората к главе правительства Бранденбурга, социал-демократу Дитмару Войдке. Он занимал этот пост с 2013 года и за пять лет с момента прошлых земельных выборов добился немалых достижений – таких, например, как открытие нового завода Tesla и аэропорта Бранденбург, ставшего третьим по значимости авиационным хабом Германии. Заметную роль в переизбрании господина Войдке, бесспорно, сыграло и то, что он старательно дистанцировался от канцлера Шольца, политику которого региональный лидер, невзирая на принадлежность к одной партии, не раз публично критиковал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дитмар Войдке голосует в Форсте

Фото: Fabrizio Bensch , Reuters Дитмар Войдке голосует в Форсте

Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

В пользу социал-демократов сыграло и желание немалой части электората не допустить к власти АдГ. Дошло до того, что даже премьер-министр Саксонии, христианский демократ Михаэль Кречмер, по сути, выступил в пользу конкурентов, заметив, что поддержать СДПГ в Бранденбурге, чтобы блокировать крайне правых, будет даже разумнее, чем голосовать за его однопартийцев-консерваторов. И эта тактика возымела действие: согласно опросу вещательной компании ARD, три четверти респондентов, кто в минувшее воскресенье отдал свои голоса социал-демократам, сказали, что сделали это исключительно из стремления предотвратить победу крайне правых.

Впрочем, в АдГ дали понять, что одна «недопобеда» — это еще не повод сдаваться. «Будущее Германии — голубое»,— отметил ведущий кандидат крайне правых в Бранденбурге Ханс-Кристоф Берндт, подразумевая официальный цвет своей партии и то, что ее приход к власти — лишь вопрос времени.

Затишье перед бурей

Поражение в Бранденбурге почти наверняка поставило бы крест на планах Олафа Шольца добиваться еще одного срока на посту канцлера. За несколько дней до голосования европейское издание Politico предрекло немецкому канцлеру судьбу президента США Джо Байдена, который, осознав бесперспективность попыток переизбраться, был вынужден досрочно выйти из предвыборной гонки. «Очередное поражение от ультраправых сил почти наверняка станет предвестником конца для Шольца»,— отмечало Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Олаф Шольц

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

Основания для таких пессимистичных оценок действительно имеются.

На национальном уровне СДПГ давно котируется на уровне всего 15% голосов, что стало итогом разногласий внутри правящей коалиции и недовольства населения ростом стоимости жизни, проблемами нелегальной иммиграции и опасениями возможной эскалации войны на Украине в связи с поставками немецкого оружия Киеву.

Словом, всем тем, что аккумулировало протестные настроения немцев в пользу АдГ, которая сейчас популярна минимум у 20% населения.

Такая ситуация зародила опасения, что Олаф Шольц, которого не раз критиковали за нерешительность и плохие коммуникативные навыки, не слишком подходит для того, чтобы представлять СДПГ на федеральных выборах в следующем году. Вслед за неутешительными для партии итогами региональных выборов в Саксонии и Тюрингии такие разговоры участились. На прошлой неделе мэр третьего по величине немецкого города Мюнхена Дитер Райтер предложил выдвинуть на пост канцлера от СДПГ более популярного главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. А СМИ подкинули в массы еще одно имя в качестве возможной замены господину Шольцу на выборах 2025 года — главу федеральной земли Саар Анке Релингер.

Нынешняя победа СДПГ в Бранденбурге, достигнутая не благодаря Олафу Шольцу, а скорее вопреки ему, обещает несколько сбить накал внутрипартийных дискуссий о целесообразности его замены.

Однако вряд ли такая передышка продлится долго. «Мы должны извлечь уроки из этих выборов. Особенно на федеральном уровне, и в ближайшие месяцы и годы нам предстоит многое наверстать»,— отметил в воскресенье Дитмар Войдке, не став прямо отвечать на вопрос, является ли нынешнее федеральное руководство СДПГ оптимальным.

Наталия Портякова