Крайне правые оказались в центре внимания

Немецкие ультраправые добились беспрецедентного успеха: «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала победителем воскресных выборов в региональный парламент восточной земли Тюрингия и вышла на второе место в Саксонии. И хотя другие партии, скорее всего, не допустят ее к власти, в Тюрингии АдГ получает особые права «блокирующего меньшинства», что позволит ей налагать вето на некоторые важные решения в земельном законодательном органе. Кроме того, результаты голосования, ставшие провалом для правящей на федеральном уровне коалиции, усилят давление на власть по вопросам миграционной политики и поддержки Украины — темам, которые задавали тон всей нынешней предвыборной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бьорн Хёке (в центре), лидер партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Бьорн Хёке (в центре), лидер партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Лидеры без руля

«Я более чем счастлив. Результат наполняет меня большой гордостью и удовлетворением»,— торжественно заявил лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке вскоре после обнародования предварительных результатов воскресных выборов в этой земле.

Господину Хёке и его однопартийцам действительно было чему радоваться. По данным избирательной комиссии на утро 2 сентября, в Тюрингии АдГ набрала 32,8% голосов, заметно опередив ближайших конкурентов — Христианско-демократический союз с его 23,6%. И это стало первым с момента окончания Второй мировой войны случаем, когда ультраправая партия националистического толка, признанная спецслужбами экстремистской организацией сразу в трех немецких землях и находящаяся в центре многочисленных расследований за исламофобию и радикальные антимигрантские настроения, смогла заполучить пальму первенства на региональных выборах.

Партия «Альтернатива для Германии» была основана в 2013 году на волне недовольства монетарной политикой Евросоюза и планами спасения греческой экономики за счет более богатых стран ЕС. Однако уже два года спустя ядром партийной программы стала антииммигрантская и антиисламская направленность. Позднее к этому добавились критика антироссийских санкций, поддержка идеи мирных переговоров и отказа от военной и финансовой помощи Украине. По итогам выборов в сентябре 2017 года АдГ стала третьей по численности фракцией в Бундестаге и постепенно получила представительство в местных парламентах всех 16 немецких земель. На всеобщих выборах 2021 года результат партии оказался несколько слабее, чем четырьмя годами ранее (10,4% голосов против 12,6% в 2017 году). Однако с тех пор крайне правым удалось подняться в рейтингах: в последний год АдГ, согласно опросам, является второй по популярности партией Германии с рейтингом 18–24%.

Весьма успешно АдГ выступила и в Саксонии, выборы в парламент которой также прошли 1 сентября. Там первое место вновь отошло консерваторам, правящим в земле с 1990 года, однако их отрыв от крайне правых оказался весьма скромным: ХДС, согласно предварительным данным, получил 31,9%, а АдГ — 30,6%. В пересчете на депутатские кресла в 120-местном парламенте земли такой результат означает, что христианские демократы получат преимущество перед крайне правыми всего в два мандата (42 против 40).

«Избиратели хотят видеть АдГ в правительстве. Без нас стабильное правительство невозможно»,— прокомментировала итоги двух региональных выборов и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

Невзирая на колоссальную поддержку электората, оказаться во власти крайне правым будет непросто, если вообще возможно.

Все другие немецкие партии уже давно и однозначно исключили для себя сотрудничество с АдГ, что обрубило для партии возможности найти коалиционных партнеров. Однако вместе с одной третью мест в региональном парламенте Тюрингии крайне правые получили особые права «блокирующего меньшинства», что позволит им налагать вето на решения вроде назначения судей и внесения поправок в земельные конституции. И, как опасаются противники АдГ, в конечном итоге такой рычаг власти может ослабить судейский и полицейский аппарат, кропотливо создававшийся на протяжении последних десятилетий отчасти как раз для борьбы с деятельностью ультраправых сил.

Второй победитель и проигравшие

АдГ оказалась не единственной политической силой, праздновавшей победу по итогам воскресных выборов в двух восточных землях. Результаты голосования стали бесспорным триумфом и для левопопулистского «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW). Эта партия, созданная лишь в начале этого года и объединившая традиционно правые взгляды на иммиграцию и украинский конфликт с типично левой экономической и социальной политикой, смогла финишировать с третьим результатом в обеих землях. Так, в Тюрингии этой политической силе отошло 15,8% голосов, а в Саксонии — 11,8%.

С учетом же «санитарного кордона» в отношении АдГ и раздробленного политического ландшафта в обеих землях именно BSW теперь может сыграть решающую роль в формировании коалиций в обоих местных парламентах. Сама Сара Вагенкнехт уже заявила, что надеется сформировать правительство с консерваторами и рядом других партий в Тюрингии, но при этом будет настаивать на ином подходе к поддержке Киева. «Мы хотим, чтобы война в Украине закончилась, и мы не видим возможности того, что это произойдет с увеличением поставок оружия»,— сказала лидер BSW в интервью общественной телерадиокомпании ARD после голосования.

Пока в стане двух главных внесистемных политических сил праздновали успешное завершение выборов, в партиях, входящих ныне в правящую коалицию на федеральном уровне, царили прямо противоположные настроения. «Для СДПГ (Социал-Демократической партии Германии.— “Ъ”) это не вечер ликования»,— честно признал в воскресенье генсек партии Кевин Кюнерт.

«Горьким» исход голосования в Тюрингии и Саксонии назвал и лидер социал-демократов канцлер Олаф Шольц, заодно призвавший партии мейнстрима сформировать правительство без «крайне правых экстремистов».

«Результаты АдГ в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство. Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны»,— отозвался о победителях глава правительства (цитата по Reuters).

Если сами социал-демократы удержались в обоих региональных парламентах, пусть их представительство и сдулось довольно заметно, то их коалиционные партнеры — «зеленые» и свободные демократы — даже не преодолели минимальный барьер в 5% в Тюрингии, оставшись там вообще без единого депутата. В Саксонии же только «зеленые» смогли буквально протиснуться в парламент, получив 5,1%.

«Это реквием по коалиции. Коалиция должна спросить себя, может ли она вообще продолжать управлять страной»,— не удержалась от выпада в адрес федеральных властей Алиса Вайдель.

Аналогичный вывод был сделан и одним из младших партнеров социал-демократов. Как заметил в воскресенье заместитель лидера свободных демократов Вольфганг Кубицки, результаты выборов показали, что коалиция «потеряла свою легитимность» и вредит его партии, что не может остаться без последствий.

Плачевные итоги выборов для коалиции Олафа Шольца за год до общенациональных выборов действительно усилили опасения о неизбежном новом этапе противоречий между «светофорными партнерами», как часто именуют союз трех правящих партий. Впрочем, как предположил политолог из Университета Дюссельдорфа Штефан Маршалл, несмотря на частые выяснения отношений, коалиция Олафа Шольца вряд ли распадется, поскольку это не в интересах ни одной из трех партий.

Итоги нынешних выборов почти наверняка окажут давление на правительство по двум весьма непростым вопросам, которые доминировали всю избирательную кампанию,— о целесообразности ужесточения мер в отношении иммиграции и пересмотра степени поддержки Берлином Киева.

И новым напоминанием о том, что откладывать эти темы в долгий ящик властям не стоит, наверняка окажутся выборы 22 сентября в еще одной восточной земле — Бранденбурге, где все опросы вновь сулят первое место АдГ.

Наталия Портякова