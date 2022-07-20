Раджапаксу сменил Викрамасингхе

Парламент Шри-Ланки в среду избрал нового президента, который будет править до ноября 2024 года, когда по итогам общенационального голосования будет назван новый глава государства. Наибольшее число голосов из трех кандидатов набрал представитель правящей коалиции, экс-премьер Ранил Викрамасингхе. Ветеран ланкийской политики, пересевший из премьерского кресла в президентское, должен в кратчайшие сроки добиться экономической стабилизации и снять остроту социальных проблем, которые привели к массовым протестам и свержению президента Готабаи Раджапаксы. Вот только выходит, что роль антикризисного менеджера доверена чиновнику, при котором и возник самый серьезный кризис в современной истории Шри-Ланки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый президент Шри Ланки Ранил Викрамасингхе

Фото: Eranga Jayawardena / AP Новый президент Шри Ланки Ранил Викрамасингхе

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Второе в истории провозглашенного в 1948 году ланкийского государства избрание президента не в ходе всенародного голосования, а в 225-местном парламенте страны состоялось в среду утром и быстро дало ответ на вопрос, кто из трех кандидатов займет место скоропостижно ушедшего в отставку президента Готабаи Раджапаксы (см. “Ъ” от 11 июля).

До этого парламент избирал президента только один раз — это произошло в 1993 году, после того как глава государства Ранасингхе Премадаса стал жертвой террористической атаки в ходе первомайской демонстрации в Коломбо.

Примечательно, что его сын Санджит Премадаса, возглавляющий главный оппозиционный блок в нынешнем составе парламента, до последнего момента входил в список претендентов на пост президента. Однако накануне голосования Премадаса-младший снял свою кандидатуру в пользу имевшего несколько большие электоральные шансы бывшего министра массовых коммуникаций Далласа Алахапперумы — его была готова поддержать не только оппозиция, но и часть депутатов от правящего блока. Таким образом, именно Далласу Алахапперуме предстояло стать главным конкурентом фаворита президентской гонки, кандидата от правящего блока Ранила Викрамасингхе, который до отставки Готабаи Раджапаксы занимал кресло премьер-министра и был вторым лицом в государстве. Неслучайно в ходе недавних протестов против коррупции и некомпетентности властной верхушки его резиденция была сожжена дотла возмущенной толпой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Готабая Раджапакса

Фото: Eranga Jayawardena / AP Готабая Раджапакса

Фото: Eranga Jayawardena / AP

На сегодняшний день Ранил Викрамасингхе — ветеран ланкийской политики, имеющий самый внушительный послужной список. Он возглавлял правительство целых шесть раз и дважды баллотировался в президенты на общенациональных выборах — в 1999 и 2005 годах, но оба раза проиграл.

Третьим кандидатом, добавившим выборам экзотики, стал лидер оппозиционного марксистско-ленинского альянса «Национальная власть народа» Анура Кумара Диссанаяке (в политической жизни островного государства в Индийском океане активную роль до сих пор играют коммунисты и социалисты, которые остаются верны идеям Ленина и Троцкого). Кстати, полное название страны — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

Открывая голосование, генсек парламента Дхаммика Диссанаяке зачитал инструкцию по процедуре выборов, показал депутатам урну для голосования — деревянный ящик с прорезью, открыл крышку, продемонстрировав, что урна пуста, а затем закрыл ее и запечатал ящик. После этого каждому из 225 депутатов, которых вызывали поименно, предстояло получить бюллетень, пройти за ширму и проголосовать. Для победы кандидат должен был получить более 50% голосов.

После завершения голосования счетная комиссия обнародовала его итоги. Сенсации не произошло: уверенную победу одержал Ранил Викрамасингхе, получивший 134 голоса из 225 при двух воздержавшихся и четырех недействительных бюллетенях.

Его главный конкурент Даллас Алахапперума набрал 82 голоса и тем самым продемонстрировал, что поддержка Ранила Викрамасингхе не была безоговорочной. Наконец, стойкий «марксист-ленинец» Анура Кумара Диссанаяке в качестве утешительного приза получил целых три голоса.

Избранный президентом страны с третьего раза, причем не в ходе всенародного голосования, 73-летний Ранил Викрамасингхе будет занимать кресло президента до ноября 2024 года, когда на острове пройдут очередные выборы главы государства. Его главная задача — в кратчайшие сроки успокоить ситуацию и добиться экономической стабилизации, которая позволит снять остроту неутихающих социальных протестов.

Напомним, что в настоящее время в стране действует режим ЧС, введенный Ранилом Викрамасингхе на прошлой неделе, когда он был исполняющим обязанности главы государства. Режим ЧС дает особые полномочия силовым структурам для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Одним из первоочередных шагов Ранила Викрамасингхе на посту президента станет скорейшее завершение переговоров с МВФ об оказании экстренной помощи стране.

«Нам не нужно пять или десять лет. К концу следующего года давайте начнем стабилизацию, а к 2024-му давайте уже точно придем к функционирующей экономике, которая начнет расти»,— изложил свою программу в интервью CNN Ранил Викрамасингхе (внешний долг Шри-Ланки на сегодняшний день составляет $51 млрд).

«Правительство бывшего лидера Готабаи Раджапаксы не говорило правду о том, что Шри-Ланка "обанкротилась" и "должна обратиться в МВФ"»,— откровенно признался новый президент в грехах прошлого правительства, которое сам же и возглавлял. В нынешних условиях он считает необходимым дистанцироваться от прежней власти. «Я не тот, что прежде, и люди знают это. Я пришел, чтобы разобраться с проблемами в экономике»,— заверил в интервью CNN Ранил Викрамасингхе.

Устойчивость новой старой власти в Шри-Ланке будет зависеть от того, как быстро наступит стабилизация. Времени на раскачку у Ранила Викрамасингхе нет.

Ряд общественных организаций и движений уже заявляли о готовности возобновить уличные протесты, упорно отказываясь признавать в господине Викрамасингхе нового национального лидера.

Пока же участники противостояния в стране взяли передышку. Как сообщили агентству ТАСС в посольстве РФ в Коломбо, волна протестов стихла, ситуация успокаивается, российским туристам ничто не угрожает. «У российских туристов, отдыхающих на острове, нет поводов беспокоиться за свою безопасность. Волна беспорядков, прокатившаяся по стране в начале месяца, не затронула прибрежные районы, где расположены наиболее популярные курорты. Там все спокойно, каких-либо жалоб от наших туристов, связанных с их пребыванием, не поступало»,— сообщили в дипмиссии.

Сергей Строкань