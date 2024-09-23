Завершилось благоустройство сквера у реки Параши в Нижнем Новгороде

Зеленую зону на улице Рыбакова вдоль реки Параши в Сормовском районе Нижнего Новгорода открыли после благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы выполнило ООО «Зеленый проект» за 68,5 млн руб., по контракту привести участок в порядок нужно было к 23 июля.

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Подрядчик вырубил в сквере старые деревья и высадил новые, спланировал цветники и посеял газон. Рабочие укрепили склон, создали на участке сети наружного освещения, уложили дорожки из брусчатки и устроили площадки с резиновым покрытием. В зеленой зоне появились качели, перголы и скамейки, велодорожку закольцевали с Юбилейным бульваром и улицей Культуры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зеленый проект» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в марте 2011 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной является деятельность по благоустройству ландшафта. Директор — Александр Маслов, владелец — Александр Ростов. Выручка по итогам 2023 года составила 144,3 млн руб., чистая прибыль — 897 тыс. руб.

Зеленая зона вдоль реки Параши является одной из семи территорий в Сормовском районе, которые благоустраивают в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего по ней в этом году планируется привести в порядок 29 общественных пространств города. К 23 сентября работы завершены на 22 объектах.

Елена Ковалева