Какие места предложили благоустроить в Нижнем Новгороде

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2024 год стартует в Нижнем Новгороде 15 апреля. Выбор можно будет сделать на портале «Голос за» до конца мая. В перечень включили 30 объектов — во всех районах города, кроме Советского.
Автозаводский район:
- парк имени 777-летия Нижнего Новгорода;
- территория у дома №54 на улице Космической;
- участок у бульвара имени Коноваленко;
- сквер на улице Бахтиной, 1а;
- сквер на улице Нагулинской;
- сквер на пересечении улиц Третьяковской и улицы Петрозаводской в Гнилицах;
- территория в районе дома №9 Мостоотряда;
- участок с западной стороны микрорайона Мончегорского.
Канавинский район
- улица Акимова, дома №3-4;
- улица Советская - улица Марата - Метромост - улица Романова;
- Московское шоссе - улица Металлистов;
- переулок Камчатский - улица Ухтомского - улица Рижская - улица Декабристов;
- территория вдоль Мещерского бульвара.
Ленинский район
- сквер Памяти на проспекте Ленина, 41;
- улица Кировская, 14;
- улица Кировская, 5.
Московский район
- сквер с мемориалом погибшим в ВОВ в поселке Левинка;
- сквер имени Рябцева.
Нижегородский район
- Касьяновский овраг;
- площадь Благовещенская;
- сквер по улице Ильинской;
- сквер у Зачатьевской башни.
Приокский район
- сквер на улице Суворова в Новинках.
Сормовский район
- сквер «Дружба» на улице Исполкома;
- улица Культуры;
- сквер Валерия Иконникова;
- бульвар перед ДК «Красное Сормово»;
- зеленая зона вдоль реки Параши на улице Рыбакова;
- бульвар Победы;
- сквер Жаркова.