Какие места предложили благоустроить в Нижнем Новгороде

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2024 год стартует в Нижнем Новгороде 15 апреля. Выбор можно будет сделать на портале «Голос за» до конца мая. В перечень включили 30 объектов — во всех районах города, кроме Советского.

Автозаводский район:

парк имени 777-летия Нижнего Новгорода;

территория у дома №54 на улице Космической;

участок у бульвара имени Коноваленко;

сквер на улице Бахтиной, 1а;

сквер на улице Нагулинской;

сквер на пересечении улиц Третьяковской и улицы Петрозаводской в Гнилицах;

территория в районе дома №9 Мостоотряда;

участок с западной стороны микрорайона Мончегорского.

Канавинский район

улица Акимова, дома №3-4;

улица Советская - улица Марата - Метромост - улица Романова;

Московское шоссе - улица Металлистов;

переулок Камчатский - улица Ухтомского - улица Рижская - улица Декабристов;

территория вдоль Мещерского бульвара.

Ленинский район

сквер Памяти на проспекте Ленина, 41;

улица Кировская, 14;

улица Кировская, 5.

Московский район

сквер с мемориалом погибшим в ВОВ в поселке Левинка;

сквер имени Рябцева.

Нижегородский район

Касьяновский овраг;

площадь Благовещенская;

сквер по улице Ильинской;

сквер у Зачатьевской башни.

Приокский район

сквер на улице Суворова в Новинках.

Сормовский район