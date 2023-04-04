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Какие места предложили благоустроить в Нижнем Новгороде

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства на 2024 год стартует в Нижнем Новгороде 15 апреля. Выбор можно будет сделать на портале «Голос за» до конца мая. В перечень включили 30 объектов — во всех районах города, кроме Советского.

Автозаводский район:

  • парк имени 777-летия Нижнего Новгорода;
  • территория у дома №54 на улице Космической;
  • участок у бульвара имени Коноваленко;
  • сквер на улице Бахтиной, 1а;
  • сквер на улице Нагулинской;
  • сквер на пересечении улиц Третьяковской и улицы Петрозаводской в Гнилицах;
  • территория в районе дома №9 Мостоотряда;
  • участок с западной стороны микрорайона Мончегорского.

Канавинский район

  • улица Акимова, дома №3-4;
  • улица Советская - улица Марата - Метромост - улица Романова;
  • Московское шоссе - улица Металлистов;
  • переулок Камчатский - улица Ухтомского - улица Рижская - улица Декабристов;
  • территория вдоль Мещерского бульвара.

Ленинский район

  • сквер Памяти на проспекте Ленина, 41;
  • улица Кировская, 14;
  • улица Кировская, 5.

Московский район

  • сквер с мемориалом погибшим в ВОВ в поселке Левинка;
  • сквер имени Рябцева.

Нижегородский район

  • Касьяновский овраг;
  • площадь Благовещенская;
  • сквер по улице Ильинской;
  • сквер у Зачатьевской башни.

Приокский район

  • сквер на улице Суворова в Новинках.

Сормовский район

  • сквер «Дружба» на улице Исполкома;
  • улица Культуры;
  • сквер Валерия Иконникова;
  • бульвар перед ДК «Красное Сормово»;
  • зеленая зона вдоль реки Параши на улице Рыбакова;
  • бульвар Победы;
  • сквер Жаркова.

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