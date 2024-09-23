Депутаты ищут ракурс получше
Региональные парламенты переносят трансляции заседаний на отечественные платформы
Вернувшись с летних каникул, региональные депутаты вслед за видеоблогерами приступили к массовой миграции с Youtube на российские площадки — RuTube и «ВКонтакте». Ранее многие заксобрания использовали зарубежный видеохостинг для трансляций своих заседаний. Похвастаться большими охватами провинциальные законодатели не могут ни на российских, ни на зарубежных платформах.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На минувшей неделе от трансляций заседаний на YouTube отказались в Госсовете (парламенте) Удмуртии. «Его замедлили, и наши администраторы сказали, что лучше перейти во "ВКонтакте"»,— объяснил “Ъ” руководитель пресс-службы Федор Миннигараев. По его словам, в качестве альтернативы рассматривался RuTube, но соцсеть показалась депутатам «более удобной»: там запись трансляции сохраняется автоматически.
Ранее в сентябре так же поступили в Ярославской и Тюменской областных думах, а также в Думе Ханты-Мансийского автономного округа, впервые проведя трансляции заседаний в официальных группах во «ВКонтакте». Стоит отметить, что тюменские депутаты пользовались каналом на YouTube весьма активно: там было размещено около 3,9 тыс. видео с суммарными 205,6 тыс. просмотров (для сравнения: в канале Ярославской облдумы насчитывалось менее 770 видео с 44,7 тыс. просмотров).
В заксобрании Калининградской области в качестве новой площадки «пока выбрали RuTube», рассказали “Ъ” в пресс-службе парламента. Сейчас на его канал, созданный два года назад, подписано 12 человек. До недавнего времени там было размещено только несколько тестовых видео и отчет экс-губернатора Антона Алиханова за 2022 год. «Ожил» канал 19 августа, когда на нем стали появляться трансляции заседаний парламентских комитетов.
Парламенты Ростовской и Ленинградской областей также мигрировали на RuTube, а в Приморье, Курганской и Иркутской областях просто отказались от зарубежной видеоплатформы. Наконец, в Народном собрании (парламенте) Дагестана пока не решили, куда перебраться с YouTube — во «ВКонтакте» или на RuTube.
С начала августа перестал обновляться YouTube-канал Мосгордумы (5,9 тыс. видео и почти 2 млн просмотров). Последние три года столичный парламент параллельно публиковал записи на RuTube (прямые включения также были доступны на его сайте), но по числу просмотров отечественный видеохостинг уступал зарубежному примерно в 10 раз, а по числу подписчиков — в 20. Сейчас на YouTube-канал Мосгордумы подписано 9,4 тыс. человек, а на RuTube-канал — 445. Первое заседание ее нового созыва 18 сентября также транслировалось во «ВКонтакте».
Единого подхода к освещению парламентской деятельности в интернете не существует: каждое заксобрание самостоятельно решает, что и где транслировать.
Во многих регионах прямое включение ведется только на сайте парламента. Например, такой порядок действует в Тамбовской и Воронежской облдумах, заксобрании Забайкалья и многих других законодательных органах. Посмотреть повторы заседаний при этом зачастую невозможно.
Часть заксобраний отказались от YouTube уже давно. Например, Народное собрание Карачаево-Черкесии и парламент Кабардино-Балкарии еще в 2022 году перешли исключительно на российские платформы. Тогда же от YouTube отказались заксобрания Пермского края и Челябинской области. Последнее, к слову, является одним из немногих законодательных органов, чьи заседания транслируются в Telegram.
В некоторых регионах отказываться от YouTube пока не спешат.
В частности, Госсобрание Башкирии продолжит транслировать мероприятия как в RuTube, так и на зарубежном видеохостинге, заявили “Ъ” в его пресс-службе. Сейчас на YouTube-канале Госсобрания размещены 95 видео, суммарное число просмотров — всего 58 тыс., но отдельные трансляции (как, например, отчет главы республики перед депутатами) собирают по 3–5 тыс.
Наконец, в думе приграничной Курской области заявили “Ъ”, что вопрос продолжения трансляций на YouTube еще не обсуждался, поскольку заседания парламента сейчас проходят в дистанционном формате, а заседания комитетов — и вовсе в подвале: «Трансляций нет не по политическим мотивам. Когда в течение дня по 15 раз в подвал спускаешься из-за ракетной опасности, не до обсуждения трансляций».
Что касается федерального парламента, то раньше на YouTube были представлены обе его палаты: нижняя — телеканалом «Дума ТВ», верхняя — посредством официального канала «Совет федерации». Но первый был заблокирован администрацией хостинга в апреле 2022 года, а второй — в октябре. С тех пор трансляции заседаний Госдумы ведутся на ее сайте, а заседаний Совета федерации — на сайте, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube.