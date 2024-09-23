Депутаты ищут ракурс получше

Вернувшись с летних каникул, региональные депутаты вслед за видеоблогерами приступили к массовой миграции с Youtube на российские площадки — RuTube и «ВКонтакте». Ранее многие заксобрания использовали зарубежный видеохостинг для трансляций своих заседаний. Похвастаться большими охватами провинциальные законодатели не могут ни на российских, ни на зарубежных платформах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На минувшей неделе от трансляций заседаний на YouTube отказались в Госсовете (парламенте) Удмуртии. «Его замедлили, и наши администраторы сказали, что лучше перейти во "ВКонтакте"»,— объяснил “Ъ” руководитель пресс-службы Федор Миннигараев. По его словам, в качестве альтернативы рассматривался RuTube, но соцсеть показалась депутатам «более удобной»: там запись трансляции сохраняется автоматически.

Ранее в сентябре так же поступили в Ярославской и Тюменской областных думах, а также в Думе Ханты-Мансийского автономного округа, впервые проведя трансляции заседаний в официальных группах во «ВКонтакте». Стоит отметить, что тюменские депутаты пользовались каналом на YouTube весьма активно: там было размещено около 3,9 тыс. видео с суммарными 205,6 тыс. просмотров (для сравнения: в канале Ярославской облдумы насчитывалось менее 770 видео с 44,7 тыс. просмотров).

В заксобрании Калининградской области в качестве новой площадки «пока выбрали RuTube», рассказали “Ъ” в пресс-службе парламента. Сейчас на его канал, созданный два года назад, подписано 12 человек. До недавнего времени там было размещено только несколько тестовых видео и отчет экс-губернатора Антона Алиханова за 2022 год. «Ожил» канал 19 августа, когда на нем стали появляться трансляции заседаний парламентских комитетов.

Парламенты Ростовской и Ленинградской областей также мигрировали на RuTube, а в Приморье, Курганской и Иркутской областях просто отказались от зарубежной видеоплатформы. Наконец, в Народном собрании (парламенте) Дагестана пока не решили, куда перебраться с YouTube — во «ВКонтакте» или на RuTube.

С начала августа перестал обновляться YouTube-канал Мосгордумы (5,9 тыс. видео и почти 2 млн просмотров). Последние три года столичный парламент параллельно публиковал записи на RuTube (прямые включения также были доступны на его сайте), но по числу просмотров отечественный видеохостинг уступал зарубежному примерно в 10 раз, а по числу подписчиков — в 20. Сейчас на YouTube-канал Мосгордумы подписано 9,4 тыс. человек, а на RuTube-канал — 445. Первое заседание ее нового созыва 18 сентября также транслировалось во «ВКонтакте».

Единого подхода к освещению парламентской деятельности в интернете не существует: каждое заксобрание самостоятельно решает, что и где транслировать.

Во многих регионах прямое включение ведется только на сайте парламента. Например, такой порядок действует в Тамбовской и Воронежской облдумах, заксобрании Забайкалья и многих других законодательных органах. Посмотреть повторы заседаний при этом зачастую невозможно.

Часть заксобраний отказались от YouTube уже давно. Например, Народное собрание Карачаево-Черкесии и парламент Кабардино-Балкарии еще в 2022 году перешли исключительно на российские платформы. Тогда же от YouTube отказались заксобрания Пермского края и Челябинской области. Последнее, к слову, является одним из немногих законодательных органов, чьи заседания транслируются в Telegram.

В некоторых регионах отказываться от YouTube пока не спешат.

В частности, Госсобрание Башкирии продолжит транслировать мероприятия как в RuTube, так и на зарубежном видеохостинге, заявили “Ъ” в его пресс-службе. Сейчас на YouTube-канале Госсобрания размещены 95 видео, суммарное число просмотров — всего 58 тыс., но отдельные трансляции (как, например, отчет главы республики перед депутатами) собирают по 3–5 тыс.

Наконец, в думе приграничной Курской области заявили “Ъ”, что вопрос продолжения трансляций на YouTube еще не обсуждался, поскольку заседания парламента сейчас проходят в дистанционном формате, а заседания комитетов — и вовсе в подвале: «Трансляций нет не по политическим мотивам. Когда в течение дня по 15 раз в подвал спускаешься из-за ракетной опасности, не до обсуждения трансляций».

Что касается федерального парламента, то раньше на YouTube были представлены обе его палаты: нижняя — телеканалом «Дума ТВ», верхняя — посредством официального канала «Совет федерации». Но первый был заблокирован администрацией хостинга в апреле 2022 года, а второй — в октябре. С тех пор трансляции заседаний Госдумы ведутся на ее сайте, а заседаний Совета федерации — на сайте, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”