«Кристалл» отошел от банкротства

Московскому заводу «Кристалл» удалось урегулировать спор с одним из бывших контрагентов — компанией «Агропродукт», ранее подконтрольной владельцу «Кристалл-Лефортово» Павлу Сметане. Это позволит предприятию избежать банкротства. Но столкнувшийся с падением производства в полтора раза после ухода Diageo «Кристалл» может начать разбирательство с другим старым контрагентом — владельцем бренда водки «Казенка» ООО «Настоящая водочная компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы в начале сентября прекратил рассмотрение иска о банкротства производителя водки АО «Московский завод "Кристалл"» после урегулирования задолженности, следует из картотеки дел. Заявление было инициировано ООО «Агропродукт», в отношении которого открыто конкурсное производство. Представители Московского завода «Кристалл», «Агропродукта» и его арбитражный управляющий “Ъ” оперативно не ответили.

Московский завод «Кристалл» основан в 1901 году. 72,1% акций предприятия на конец прошлого года, согласно аудиторскому заключению, находилось у ООО «Диалог». Эту структуру, по данным «СПАРК-Интерфакс», контролирует Дмитрий Проценко, которого «Ведомости» ранее связывали с компаниями Аркадия, Бориса и Игоря Ротенбергов. 23% московского «Кристалла» у ООО «Тройка», бенефициар которого Алексей Муравьев. Предприятие специализируется преимущественно на разливе крепкого алкоголя, в частности водки «Путинка» и Drova.

ООО «Агропродукт» зарегистрировано в 1994 году и занималось производством спирта. Структура контролировалась московским «Кристаллом» в 2007–2010 годах, а после отошла Павлу Сметане. Бизнесмен известен на рынке как владелец «Кристалл-Лефортово». Группа была крупным производителем алкоголя, но в 2018 году остановила разлив из-за финансовых проблем (см. “Ъ” от 15 марта 2018 года).

В 2019 году в отношении ООО «УК "Кристалл-Лефортово"» начата процедура банкротства. В 2020 году открыто и конкурсное производство в отношении «Агропродукта».

Владелец бренд-агентства Kaufman и бывший бренд-директор Московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман напоминает, что в 2016–2017 годах московский «Кристалл» разливал для «Кристалл-Лефортово» крупные партии алкоголя. Но текущие претензии «Агропродукта», по мнению собеседника “Ъ” на алкогольном рынке, вероятно, основаны на задолженности, возникшей в период аффилированности предприятий.

Конкурсный управляющий мог подать иск о банкротстве после реализации всех основных активов компании, если приставы не предпринимали шагов по взысканию задолженности, говорит юрист Денис Славнов. Московский «Кристалл», по его мнению, был вынужден исполнить обязательства, поскольку не заинтересован в собственном банкротстве.

Но бизнес московского «Кристалла» сталкивается с другими сложностями.

В 2023 году завод сократил производство на 54,9% год к году, до 145,6 декалитров, следует из аудиторского заключения. Источник, близкий к предприятию, объясняет, что компания пострадала после ухода из России в 2022 году крупного британского производителя крепкого алкоголя Diageo. Московский «Кристалл» с 2018 года разливал подконтрольные ему бренды виски Bell`s, White Horse и Black & White.

Два иска на общую сумму 169,6 млн руб. в июле—августе к предприятию предъявило ООО «Настоящая водочная компания», следует из материалов суда. В одном из случаев речь идет о взыскании по сублицензионному договору. Эта компания, согласно «СПАРК-Интерфакс», владеет брендом водки «Казенка», разлив которой также осуществлялся на «Кристалле». Сейчас Настоящая водочная компания также находится в стадии банкротства. Связаться с ее представителем “Ъ” не удалось.

Производство алкоголя в России (без учета пива, пивных напитков, пуаре и медовухи) в январе—августе 2024 года, согласно Росалкогольтабакконтролю, составило 116,9 млн декалитров, увеличившись на 3,2% год к году.

Владимир Комаров