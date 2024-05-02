«Коноплянка» гнездится в России

Выпускающий водку «Путинка» московский завод «Кристалл», заметно сокративший производство в 2023 году, ищет новые варианты загрузки мощностей. Теперь предприятие может начать разливать водку «Коноплянка», входящую в портфель белорусского ОАО «Минск кристалл». Последнему контракт может позволить снизить стоимость производства для российского рынка, но развитие дистрибуции бренда потребует инвестиций, указывают конкуренты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Московский завод «Кристалл» в апреле получил декларацию о соответствии на производство водки «Коноплянка Родниковая» и «Коноплянка Традиционная», следует из реестра Росаккредитации. Бренд «Коноплянка» входит в портфель «Минск кристалл», структуры «Минск кристалл групп», считающейся основным производителем алкоголя в Белоруссии. Источник “Ъ” на российском рынке подтвердил, что московский «Кристалл» начнет разлив «Коноплянки» по контракту.

По его данным, в месяц планируется выпускать 5–10 тыс. дал этой водки, в том числе для экспорта в соседние страны.

В московском «Кристалле» и «Минск кристалл» комментарии не предоставили.

В 2023 году московский завод «Кристалл» произвел 65,7 тыс. л алкогольных напитков, что на 54,9% меньше, чем годом ранее, говорится в пояснениях к отчетности компании. Динамика в документе объясняется ростом цен на энергоносители, удорожанием сырья, материалов, снижением спроса и простоем площадки в Корыстово в Подмосковье. Продажи «Кристалла» за этот период сократились год к году на 15,2%, до 82,4 тыс. дал. Наибольшие доли в структуре отгрузок пришлись на марки «Столичная Кристалл», «Кремлевская», «Путинка», говорится в отчетности.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что за счет выпуска «Коноплянки» московский завод «Кристалл», вероятно, пытается решить сложности с загрузкой производства. В России многие алкогольные заводы работают в среднем на 70% своих мощностей, добавляет он. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский указывает, что до 2022 года существенную долю в структуре производства московского «Кристалла» занимали марки виски White Horse и Bell’s британской Diageo, покинувшей российский рынок после начала военных действий РФ на Украине. По его словам, дополнительный объем в 5–10 тыс. дал в месяц может поддержать бизнес завода. Собеседник “Ъ” на белорусском алкогольном рынке считает, что запуск разлива «Коноплянки» по контракту в России может позволить «Минск кристалл» снизить стоимость производства для местного рынка и иных стран и расширить поставки.

В «Татспиртпроме» (выпускает водку Tundra в Белоруссии на мощностях «Минск кристалл») указывают, что на российском алкогольном рынке белорусские бренды уже хорошо представлены и получили определенную узнаваемость. В 2023 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, на Белоруссию пришлось 85,9% от всего импорта водки в РФ, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на презентацию главы службы Игоря Алешина. По словам господина Московского, неплохие позиции белорусской водки в основном связаны с относительно низкими ценами.

75,5 миллиона декалитров водки продано в России в магазинах в 2023 году, по данным Росалкогольтабакконтроля.

Представитель Алкогольной сибирской группы (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер» и др.) объясняет, что в основном «Коноплянка» представлена в восточных регионах России, а для завоевания доли рынка в центре страны производства в 5–10 тыс. дал в месяц будет недостаточно. Кроме того, отмечают в АСГ, бренду требуется построение дистрибуции в торговых сетях. Андрей Московский уточняет, что ранее «Коноплянка» продвигалась в магазинах «Красное & Белое», но сейчас этой водки на онлайн-витрине сети нет. В «Красном & Белом» “Ъ” не ответили.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—марте 2024 года производство водки в России выросло на 4,5% год к году, до 16,58 млн дал. Розничные продажи увеличились на 1,5%, до 18,37 млн дал. В пятерку самых продаваемых брендов водки в натуральном выражении по итогам 2023 года NielsenIQ включала Tundra, «Архангельскую» (Novabev Group), «Пять озер», «Деревеньку» (ЛВЗ «Саранский») и другую марку Novabev Group — «Беленькая».

Владимир Комаров