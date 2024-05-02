«Коноплянка» гнездится в России
Московский «Кристалл» начнет выпуск белорусской водки
Выпускающий водку «Путинка» московский завод «Кристалл», заметно сокративший производство в 2023 году, ищет новые варианты загрузки мощностей. Теперь предприятие может начать разливать водку «Коноплянка», входящую в портфель белорусского ОАО «Минск кристалл». Последнему контракт может позволить снизить стоимость производства для российского рынка, но развитие дистрибуции бренда потребует инвестиций, указывают конкуренты.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Московский завод «Кристалл» в апреле получил декларацию о соответствии на производство водки «Коноплянка Родниковая» и «Коноплянка Традиционная», следует из реестра Росаккредитации. Бренд «Коноплянка» входит в портфель «Минск кристалл», структуры «Минск кристалл групп», считающейся основным производителем алкоголя в Белоруссии. Источник “Ъ” на российском рынке подтвердил, что московский «Кристалл» начнет разлив «Коноплянки» по контракту.
По его данным, в месяц планируется выпускать 5–10 тыс. дал этой водки, в том числе для экспорта в соседние страны.
В московском «Кристалле» и «Минск кристалл» комментарии не предоставили.
В 2023 году московский завод «Кристалл» произвел 65,7 тыс. л алкогольных напитков, что на 54,9% меньше, чем годом ранее, говорится в пояснениях к отчетности компании. Динамика в документе объясняется ростом цен на энергоносители, удорожанием сырья, материалов, снижением спроса и простоем площадки в Корыстово в Подмосковье. Продажи «Кристалла» за этот период сократились год к году на 15,2%, до 82,4 тыс. дал. Наибольшие доли в структуре отгрузок пришлись на марки «Столичная Кристалл», «Кремлевская», «Путинка», говорится в отчетности.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что за счет выпуска «Коноплянки» московский завод «Кристалл», вероятно, пытается решить сложности с загрузкой производства. В России многие алкогольные заводы работают в среднем на 70% своих мощностей, добавляет он. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский указывает, что до 2022 года существенную долю в структуре производства московского «Кристалла» занимали марки виски White Horse и Bell’s британской Diageo, покинувшей российский рынок после начала военных действий РФ на Украине. По его словам, дополнительный объем в 5–10 тыс. дал в месяц может поддержать бизнес завода. Собеседник “Ъ” на белорусском алкогольном рынке считает, что запуск разлива «Коноплянки» по контракту в России может позволить «Минск кристалл» снизить стоимость производства для местного рынка и иных стран и расширить поставки.
В «Татспиртпроме» (выпускает водку Tundra в Белоруссии на мощностях «Минск кристалл») указывают, что на российском алкогольном рынке белорусские бренды уже хорошо представлены и получили определенную узнаваемость. В 2023 году, по данным Росалкогольтабакконтроля, на Белоруссию пришлось 85,9% от всего импорта водки в РФ, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на презентацию главы службы Игоря Алешина. По словам господина Московского, неплохие позиции белорусской водки в основном связаны с относительно низкими ценами.
75,5 миллиона декалитров водки
продано в России в магазинах в 2023 году, по данным Росалкогольтабакконтроля.
Представитель Алкогольной сибирской группы (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер» и др.) объясняет, что в основном «Коноплянка» представлена в восточных регионах России, а для завоевания доли рынка в центре страны производства в 5–10 тыс. дал в месяц будет недостаточно. Кроме того, отмечают в АСГ, бренду требуется построение дистрибуции в торговых сетях. Андрей Московский уточняет, что ранее «Коноплянка» продвигалась в магазинах «Красное & Белое», но сейчас этой водки на онлайн-витрине сети нет. В «Красном & Белом» “Ъ” не ответили.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—марте 2024 года производство водки в России выросло на 4,5% год к году, до 16,58 млн дал. Розничные продажи увеличились на 1,5%, до 18,37 млн дал. В пятерку самых продаваемых брендов водки в натуральном выражении по итогам 2023 года NielsenIQ включала Tundra, «Архангельскую» (Novabev Group), «Пять озер», «Деревеньку» (ЛВЗ «Саранский») и другую марку Novabev Group — «Беленькая».