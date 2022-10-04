Шорт-плейлист

Помимо ушедшей из России Sony Music Group свои каталоги из российских музыкальных сервисов начинают изымать и другие лейблы. В их числе, например, британский лейбл WARP — композиции его артистов пропали из «Яндекс.Музыки». Участники рынка дистрибуции музыки подтверждают тенденцию, отмечая, что большинство лейблов изымает треки непублично. Сокращение каталога, считают эксперты, неизбежно будет приводить к сокращению активности пользователей, а затем и к потере части подписчиков, а также развитию пиратства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из каталогов российских музыкальных стриминговых сервисов пропадают композиции иностранных лейблов, в частности, из «Яндекс.Музыки» исчезли треки британского независимого лейбла WARP, сообщают пользователи сервиса в соцсетях. Первыми на это обратил внимание Telegram-канал «Родной звук». Среди подписанных лейблом артистов — Aphex Twin, Autechre, Boards Of Canada, Flying Lotus, Mount Kimbie, Stereolab, Yves Tumor и др. Среди артистов, песни и альбомы которых теперь также оказались недоступны в сервисе,— Cigarettes After Sex, Warhaus, Fontaines D.C. и др. В WARP не ответили на запрос “Ъ”. В «Яндекс.Музыке», а также других российских сервисах, «Звуке» и «VK Музыке», отказались от комментариев.

По словам собеседника “Ъ” в одном из российских музыкальных стримингов, WARP — небольшой лейбл, у артистов которого небольшая аудитория в России: «Сейчас перезаключение или продление контрактов с иностранными правообладателями требует гораздо больше времени, чем обычно».

До сентября изъятия старых песен из каталогов российских сервисов были единичными: об этом сообщали только отдельные артисты, например британская рок-группа Pink Floyd и один из ее лидеров Дэвид Гилмор. Осенью же об изъятии старых каталогов с российских платформ заявила Sony Music Group (см. “Ъ” от 9 сентября). Компания объявила, что окончательно уходит из России, хотя весной, после начала военных действий на Украине, говорила лишь о приостановке работы, каталоги действовали. В каталогах Sony Music были The Beatles, Pink Floyd, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Beyonce, Эд Ширан и другие артисты.

Аналогичным образом уйти с российского рынка может еще один крупный международный лейбл Warner Music, из-за чего российские стриминги могут лишиться еще одной части зарубежной музыки (см. “Ъ” 20 сентября).

По словам бывшего гендиректора и главы по работе с артистами и репертуаром цифрового дистрибутора ONErpm Eastern Europe Надежды Бойчевски, каталоги из российских сервисов на данный момент убирают не только Sony Music и WARP, но и другие лейблы, но не все делают это публично. По ее мнению, есть вероятность, что в перспективе большая часть иностранной музыки станет недоступной для прослушивания: «Это спровоцирует всплеск пиратства».

Старые каталоги из российских музыкальных сервисов будут изымать все больше иностранных лейблов, прогнозирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он напоминает, что аналогичная ситуация происходит на рынке видеоконтента. “Ъ” сообщал 18 августа, что на фоне санкций из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, например сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска».

После ухода с рынка иностранных сервисов, в числе которых Spotify и Apple Music, российские «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка» получили приток пользователей, отмечает Денис Кусков. Как писал “Ъ” 29 августа, большая часть подписчиков ушедших иностранных музыкальных сервисов перешла на российские альтернативные платформы и только 14%, по данным Kantar, перешли к пиратам. Также 1 октября, Роскомнадзор заявил РБК, что заблокировал доступ к сайту иностранного музыкального сервиса SoundCloud по требованию Генпрокуратуры за распространение фейков о российской спецоперации на Украине. Мобильное приложение пока остается доступным.

Сокращение каталога в результате окончательного ухода с российского рынка иностранных лейблов неизбежно будет приводить к сокращению активности пользователей и времени, которое они проводят в сервисе, а затем, возможно, и к отказу части пользователей от подписок на сервисы, говорит Денис Кусков. По его словам, в перспективе большая часть иностранной музыки может пропасть из российских легальных сервисов.

Валерия Лебедева, Юлия Тишина