Сотрудники ФСБ Урала выявили группу, вымогавшую у жителя Тюмени 900 тыс. рублей

В Тюменской области сотрудники ФСБ Тюменской, Свердловской и Челябинской областей в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, которая вымогала у жителя Тюмени 900 тыс. руб., сообщили в РУФСБ Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

УМВД региона возбудило уголовное дело по пп. «а,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, участники группы, применяя угрозы жизни и причинения вреда здоровью, вымогали деньги у специалиста в сфере IT-технологий за отказ от разработки вредоносного программного обеспечения, с помощью которого они могли бы похищать деньги с банковских счетов граждан. Подозреваемых задержали в Москве, Свердловской и Челябинской областях: один из них оказался лицом без гражданства, двое являются гражданами России. Сейчас следствие проводит мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности.

Задержанных заключили под стражу, за совершение преступления им грозит лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Напомним, в конце августа 68 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 37 млн руб., а в начале сентября в полицию Екатеринбурга поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму более 20 млн руб., в связи с чем был организован массовый рейд.

Ирина Пичурина