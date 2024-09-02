За прошедшую неделю 68 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 37 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За неделю жители Тюменской области перевели мошенникам более 37 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За неделю жители Тюменской области перевели мошенникам более 37 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У одной из потерпевших злоумышленники похитили 6,5 млн руб. Позвонив ей на сотовый телефон в мессенджере Viber, они представились сотрудниками оператора связи ПАО «МТС». Под предлогом продления договора услуг связи мошенники убедили потерпевшую перевести деньги на банковские счета, подконтрольные злоумышленниками.

«О том, что в отношении нее совершается преступление женщина не подозревала»,— отметили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, за прошедшую неделю в полицию Екатеринбурга поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму почти 41 млн руб.. В связи с этим ведомство организовало массовый рейд.

Виталий Красиков