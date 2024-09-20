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Повод познакомиться

Национальный РДКМ отмечает Всемирный день донора костного мозга

Неделю назад Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) преодолел рубеж в 100 тыс. потенциальных доноров — это более трети общероссийской донорской базы. 432 донора из регистра уже сдали свои стволовые клетки для спасения жизни онкогематологических больных. А совсем недавно двое пациентов и двое доноров в Москве и Мурманске встретились, чтобы обняться и констатировать: спасение состоялось.

15 сентября московское «Динамо» принимало у себя грозненский «Ахмат». На трибунах — 10,5 тыс. зрителей. Под их аплодисменты впервые встретились донор и реципиент.

В январе 2022 года 30-летний Максим Исаков, оператор станков на металлообрабатывающем предприятии в Брянске, спас семилетнего Арсения Литвинова из города Ливны Орловской области. У мальчика обнаружили лейкоз, требовалась пересадка костного мозга, и Максим пожертвовал свои кроветворные клетки. Теперь Арсений здоров, учится в четвертом классе.

— Столько эмоций, слез не удержать. Благодаря донору мой сын поборол болезнь и теперь вон какой ярый болельщик,— рассказала Виолетта Литвинова, мама Арсения, обнимая сына, который в форме бело-голубых громко радовался победному голу динамовцев.

Рядом за игрой наблюдали Максим с женой Вероникой, сыном и дочкой. В Национальный РДКМ он вступил вместе с женой. И с Арсением они познакомились тоже вместе.

— Надо помогать — никогда не знаешь, что может случиться с тобой, с твоим ребенком,— считает Вероника.

Их встречу помогли устроить клуб «Динамо» и компания FESCO.

— Тема донорства давно близка FESCO. Такие истории, как эта, позволяют людям наглядно убедиться: я тоже могу помочь, спасти жизнь человека, это не так сложно,— отметила Вера Яковлева, директор департамента по корпоративной социальной ответственности FESCO.

По правилам, донор и реципиент могут познакомиться не раньше чем через два года после пересадки. В этом году Национальный РДКМ организовал сразу две такие встречи ко Всемирному дню донора костного мозга (21 сентября). Другая прошла в Мурманске.

Больше двух лет регистр ведет в Мурманской области просветительскую кампанию. 840 мурманчан сдали биообразцы, чтобы стать потенциальными донорами. Из них уже двое поделились своими клетками.

И вот 6 сентября в Мурманске на пресс-конференции познакомились донор Элина Жорова, программист из здешнего поселка Никель, и реципиент — 17-летний Сева Аверин из подмосковных Мытищ. Пересадка костного мозга помогла юноше побороть лейкоз. Из-за болезни пришлось оставить хоккей, но спорт Сева не забросил. Он мечтает стать тренером.

— Я впервые побывал на Русском Севере, увидел северное сияние, покормил северных оленей и, самое главное, встретился со своим донором,— вспоминает Сева.— Это незабываемо!

Все больше становится таких счастливых пар — пациент и донор, спасший его. Их трогательные совместные портреты можно увидеть в московском Саду имени Баумана на фотовыставке «Угадай донора» (она продлится до конца сентября). На снимках — момент знакомства пар генетических близнецов, так еще называют совпавших доноров и реципиентов. Национальный РДКМ в прежние годы организовал такие встречи в Москве, Петербурге и Перми.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Мария Портнягина, специальный корреспондент Русфонда

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