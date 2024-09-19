Ava нашла боксера
Совладельцем застройщика из Краснодара стал Умар Кремлев
Президент Международной ассоциации бокса и новый владелец автодилерской компании «Рольф» Умар Кремлев получил 50% в девелоперской Ava Group, основанной в Краснодарском крае. Половину бизнеса компании эксперты оценивают в 15–17 млрд руб., но они сомневаются, что сделка была денежной. Зато новый совладелец обещает, что холдинг войдет в тройку крупных застройщиков России.
Умар Кремлев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О том, что глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев получил 50% в Ava Group, стало известно 19 сентября 2024 года на пресс-конференции, где бизнесмен подписал соответствующее соглашение с основателем компании Ваганом Арутюняном. Партнеры не раскрывают сумму сделки, но по ее условиям господин Арутюнян сохранит контроль за операционной деятельностью холдинга.
Ava Group, основанная в Краснодаре Ваганом Арутюняном, строит жилье в основном на юге России. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», у холдинга в стадии строительства находится 437 тыс. кв. м жилья. Группа также занимается гостиничным бизнесом, созданием инженерных сетей, агропроизводством (владеет, например, брендами растительного масла «Кубанская семечка», «Кубанский ГОСТ», Rafinitto, Solterra).
Финансовые показатели всей группы не раскрываются. В базе СПАРК “Ъ” обнаружил более 50 юрлиц, основанных Ваганом Арутюняном. Общая выручка структур, раскрывших финпоказатели за 2023 год, составила около 15 млрд руб.
Умар Кремлев объяснил вхождение в капитал Ava Group тем, что вместе с холдингом реализует проект «Большой Серпухов» по созданию в Подмосковье целого кластера научных центров. Кроме того, эта сделка, по словам предпринимателя, «логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений», которым занимается бизнесмен. Ранее глава IBA стал совладельцем оператора «Национальных лотерей». А в начале этой осени получил бизнес дилерского холдинга «Рольф», чьи активы оцениваются экспертами в 30–40 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 сентября).
В декабре 2023 года активы «Рольфа» по указу президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества, чему предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении основателя холдинга Сергея Петрова.
Тогда опрошенные “Ъ” эксперты предположили, что сделка по продаже «Рольфа», скорее всего, произошла вне конкурсного порядка.
В случае с приобретением половины бизнеса Ava Group сделка также могла быть безденежной, не исключает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивает рыночную стоимость девелоперских активов холдинга в 30–35 млрд руб. Умар Кремлев может инвестировать в проекты Ava Group как минимум 50% от стоимости имущества компании, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Таким образом, вклад бизнесмена в масштабирование бизнеса — 15–17 млрд руб.
На пресс-конференции 19 сентября Ваган Арутюнян заявил, что с новым совладельцем достигнута договоренность добиться вхождения компании минимум в тройку крупных застройщиков жилья страны.
Сейчас Ava Group, по данным «Наш.Дом.РФ» на конец августа 2024 года, занимает в целом по России 33-е место среди крупных застройщиков с рыночной долей 0,37%, в Краснодарском крае — 5-е место, или 5,19%. Федеральный список крупных девелоперов жилья возглавляют ГК «Самолет» (5,08 млн кв. м, рыночная доля 4,33%), ГК ПИК (4,44 млн кв. м, или 3,79%), ЛСР (2,14 млн кв. м, или 1,82%). В топ-10 входят и два прямых конкурента Ava Group по краснодарскому рынку — ГК Dogma (1,9 млн кв. м) и ГК «Точно» (1,5 млн кв. м).
Сделка Ava Group совпала с падением продаж в целом на рынке жилищного строительства страны, и Краснодарский край, где холдинг реализует большую часть квартир, не стал исключением. По данным «Наш.Дом.РФ», в этом регионе на начало сентября было распродано всего 27% из 8,3 млн кв. м строящегося жилья, в то время как в целом по РФ — 35%. Падение продаж стало фиксироваться после отмены с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки. Так, в августе в Краснодаре, по данным вице-президента «Девелопмент-Юг» Владимира Кравченко, объем сделок на рынке жилых новостроек сократился на 65% год к году.
Sminex дошла до «Инграда»
Конъюнктура
Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку по приобретению девелоперской компанией Sminex Алексея Тулупова 100% бизнеса группы «Инград». По мнению ведомства, покупка не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости. О том, что стороны достигли договоренности о сделке, “Ъ” сообщал 21 августа. Тогда опрошенные “Ъ” эксперты оценивали стоимость активов «Инграда» в 35–40 млрд руб.
Эта компания входит в топ-20 застройщиков РФ по объему текущего строительства, составляющему 712 тыс. кв. м. Общий портфель, включая реализованные проекты, по собственным данным, превышает 2,5 млн кв. м. Контрольный пакет акций принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова. В 2023 году выручка застройщика сократилась на 24% год к году, до 63,4 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 785 млн руб., по МСФО.
Ранее Sminex у банка «Траст» выкупила весь бизнес компании «Интеко», которую в начале 2000-х годов основала супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Впоследствии часть активов этой компании, включая имущество в Ростове-на-Дону, Sminex продала.