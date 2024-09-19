Ava нашла боксера

Президент Международной ассоциации бокса и новый владелец автодилерской компании «Рольф» Умар Кремлев получил 50% в девелоперской Ava Group, основанной в Краснодарском крае. Половину бизнеса компании эксперты оценивают в 15–17 млрд руб., но они сомневаются, что сделка была денежной. Зато новый совладелец обещает, что холдинг войдет в тройку крупных застройщиков России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев получил 50% в Ava Group, стало известно 19 сентября 2024 года на пресс-конференции, где бизнесмен подписал соответствующее соглашение с основателем компании Ваганом Арутюняном. Партнеры не раскрывают сумму сделки, но по ее условиям господин Арутюнян сохранит контроль за операционной деятельностью холдинга.

Ava Group, основанная в Краснодаре Ваганом Арутюняном, строит жилье в основном на юге России. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», у холдинга в стадии строительства находится 437 тыс. кв. м жилья. Группа также занимается гостиничным бизнесом, созданием инженерных сетей, агропроизводством (владеет, например, брендами растительного масла «Кубанская семечка», «Кубанский ГОСТ», Rafinitto, Solterra).

Финансовые показатели всей группы не раскрываются. В базе СПАРК “Ъ” обнаружил более 50 юрлиц, основанных Ваганом Арутюняном. Общая выручка структур, раскрывших финпоказатели за 2023 год, составила около 15 млрд руб.

Умар Кремлев объяснил вхождение в капитал Ava Group тем, что вместе с холдингом реализует проект «Большой Серпухов» по созданию в Подмосковье целого кластера научных центров. Кроме того, эта сделка, по словам предпринимателя, «логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений», которым занимается бизнесмен. Ранее глава IBA стал совладельцем оператора «Национальных лотерей». А в начале этой осени получил бизнес дилерского холдинга «Рольф», чьи активы оцениваются экспертами в 30–40 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 сентября).

В декабре 2023 года активы «Рольфа» по указу президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества, чему предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении основателя холдинга Сергея Петрова.

Тогда опрошенные “Ъ” эксперты предположили, что сделка по продаже «Рольфа», скорее всего, произошла вне конкурсного порядка.

В случае с приобретением половины бизнеса Ava Group сделка также могла быть безденежной, не исключает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивает рыночную стоимость девелоперских активов холдинга в 30–35 млрд руб. Умар Кремлев может инвестировать в проекты Ava Group как минимум 50% от стоимости имущества компании, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Таким образом, вклад бизнесмена в масштабирование бизнеса — 15–17 млрд руб.

На пресс-конференции 19 сентября Ваган Арутюнян заявил, что с новым совладельцем достигнута договоренность добиться вхождения компании минимум в тройку крупных застройщиков жилья страны.

Сейчас Ava Group, по данным «Наш.Дом.РФ» на конец августа 2024 года, занимает в целом по России 33-е место среди крупных застройщиков с рыночной долей 0,37%, в Краснодарском крае — 5-е место, или 5,19%. Федеральный список крупных девелоперов жилья возглавляют ГК «Самолет» (5,08 млн кв. м, рыночная доля 4,33%), ГК ПИК (4,44 млн кв. м, или 3,79%), ЛСР (2,14 млн кв. м, или 1,82%). В топ-10 входят и два прямых конкурента Ava Group по краснодарскому рынку — ГК Dogma (1,9 млн кв. м) и ГК «Точно» (1,5 млн кв. м).

Сделка Ava Group совпала с падением продаж в целом на рынке жилищного строительства страны, и Краснодарский край, где холдинг реализует большую часть квартир, не стал исключением. По данным «Наш.Дом.РФ», в этом регионе на начало сентября было распродано всего 27% из 8,3 млн кв. м строящегося жилья, в то время как в целом по РФ — 35%. Падение продаж стало фиксироваться после отмены с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки. Так, в августе в Краснодаре, по данным вице-президента «Девелопмент-Юг» Владимира Кравченко, объем сделок на рынке жилых новостроек сократился на 65% год к году.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова