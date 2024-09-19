Израиль движется ракетно-ударными темпами

Израиль оказался в шаге от начала войны против Ливана, где два дня подряд происходили неожиданные атаки на активистов движения «Хезболла». Начальник Генштаба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Герци Халеви 19 сентября одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сразу после этого Израиль начал массированный обстрел территории Ливана. Сообщалось также о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла констатировал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На экране обращение генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы

Фото: Aziz Taher, Reuters На экране обращение генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы

Фото: Aziz Taher, Reuters

Израиль все более активно перемещает фокус войны на север, к границе с Ливаном. Начальник израильского Генштаба Герци Халеви 19 сентября утвердил военные планы для северного направления. Военачальник не стал уточнять, означает ли этот шаг начало наземного вторжения армии в южный Ливан, как это было во время последней израильско-ливанской войны в 2006 году, или же дело ограничится ракетными ударами.

Днем ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале «новой фазы» в военной кампании Израиля и уточнил, что «центр тяжести войны смещается на север». Кроме того, 18 сентября израильское армейское радио сообщило о передислокации 98-й элитной дивизии ЦАХАЛа из Газы на север Израиля, а также о начале военных учений с имитацией возможного вторжения в Ливан.

Все это может быть и просто воинственной риторикой. Об утверждении «операционных планов» в отношении Ливана ЦАХАЛ сообщал еще в июне. А министр Галант о подготовке войны с «Хезболлой» говорит с января, раз за разом обещая «отбросить Ливан в каменный век».

Будто бы ради подтверждения серьезности нового заявления Герци Халеви ЦАХАЛ в четверг нанес массированные ракетные удары по югу Ливана.

«ЦАХАЛ работает над тем, чтобы обеспечить безопасность на севере, что позволит жителям вернуться в свои дома и достичь всех остальных военных целей»,— говорится в заявлении израильской армии. Кроме того, израильские истребители пролетели над Бейрутом на сверхзвуковых скоростях как раз в момент выступления генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы. Его речь дважды прерывали звуки хлопков — это истребители преодолевали звуковой барьер.

Лидер «Хезболлы» заявил, что на этой неделе по группировке был нанесен «беспрецедентный удар», затронувший всю ее инфраструктуру. Напомним, что 17 сентября почти одновременно в Ливане и Сирии взорвались тысячи пейджеров, которые использовались активистами «Хезболлы». На следующий день взрывы продолжились, но ранения уже получали владельцы раций, смартфонов и других устройств. В результате первой волны взрывов, по данным Минздрава Ливана, пострадали более 4 тыс. человек, погибли минимум 12 человек. В результате второй — как минимум девять человек погибли и более 300 получили ранения.

«Израильские враги планировали убить 5 тыс. человек за две минуты, не обращая внимания ни на какие правила»,— заявил в своем выступлении Хасан Насралла.

По его словам, это «пересекает все “красные линии”» группировки, поэтому последует «справедливое наказание». Комментируя произошедшее, лидер «Хезболлы» отметил, что, по сути, речь уже сейчас идет о «состоянии войны».

Обращаясь непосредственно к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, генсек «Хезболлы» подчеркнул: власти еврейского государства, вопреки своим надеждам, не смогут вернуть жителей на север. Он также отреагировал на заявления ряда израильских политиков о необходимости вторгнуться в южный Ливан и создать там «пояс безопасности». «Недальновидное предложение… создать пояс безопасности, мы надеемся, будет реализовано. Мы рассматриваем это как историческую возможность наконец столкнуться на поле боя»,— резюмировал Хасан Насралла, подчеркивая готовность его группировки к войне.

Незадолго до выступления своего генсека «Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля. Ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил, что группировка выпустила более 40 ракет по Голанским высотам и Верхней Галилее. Целями удара, как отмечалось, стали военные базы и склады. ЦАХАЛ сообщил, что в результате атаки погибли двое военнослужащих, как минимум восемь человек пострадали.

Пока единственной стороной, которая явно показывает, что не хочет конфликта, и всеми силами старается его избежать, остается правительство Ливана.

Премьер-министр Наджиб Микати призвал ООН принять меры, чтобы остановить «технологическую агрессию» Израиля против его страны. Политик запросил экстренное заседание Совбеза ООН — оно пройдет 20 сентября.

После волны взрывов пейджеров, раций и других устройств с литий-ионными батарейками в Ливане началась настоящая паника. Армия ближневосточной республики начала взрывать все «подозрительные» беспроводные устройства, включая мобильные телефоны и наушники. «Гражданам рекомендуется держаться подальше от мест взрывов, сообщать о любых подозрительных устройствах или предметах и избегать приближения к ним»,— говорится в заявлении армии. Служба безопасности аэропорта Бейрута запретила провоз пейджеров и раций на борту самолетов.

Власти Ливана и «Хезболла» объявили о начале расследования причин взрывов. Между тем СМИ уже сейчас сообщают немало подробностей. Так, газета The New York Times рассказала, что Израиль планировал операцию в течение нескольких лет и создал для этого настоящего «троянского коня» — венгерскую компанию BAC Consulting, которая производила пейджеры и рации. Чтобы не вызывать подозрений, фирма изготавливала и обычные устройства для других клиентов, но линия для ливанских покупателей шла отдельно — в эти пейджеры израильтяне вживляли батарейки с заложенными взрывными устройствами.

По данным издания, первый заказ на пейджеры у BAC Consulting «Хезболла» оставила в 2022 году — тогда группировка закупила небольшую партию. Незадолго до этого генсек Насралла запретил членам движения по соображениям безопасности пользоваться мобильниками, призвал переключиться на пейджеры и приказал всегда носить их собой, чтобы моментально реагировать на сообщения руководства.

Эльнар Байназаров