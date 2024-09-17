Мигранты подтвердят знание русского на словах

Минобрнауки готово изменить экзамен для трудовых мигрантов и добавить туда устную часть для проверки умения говорить на русском языке. Ведомство заявило об этом в ответ на обращение депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой («Новые люди»), но предупредило, что для таких изменений необходимо править соответствующее постановление правительства. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев одобряет инициативу, но считает важным «не перегнуть палку». Он указывает, что необходимо учитывать рабочую специальность каждого мигранта, ведь многим из них достаточно минимально объясняться на русском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трудовым мигрантам придется поговорить на экзамене по-русски

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Трудовым мигрантам придется поговорить на экзамене по-русски

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство поддерживает идею добавить устную часть в экзамен по русскому языку, необходимый для получения трудового патента. Об этом чиновник сообщил в ответе депутату Госдумы Сардане Авксеньтьевой (документ есть в распоряжении “Ъ”). Ранее та направила главе Минобрнауки Валерию Фалькову письмо, в котором заявила, что ознакомилась с демонстрационными вариантами испытаний и «сомневается», что они могут «адекватно отразить» знания мигрантов. Поэтому госпожа Авксентьева предложила расширить экзамен за счет устной части: «Словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе».

Сейчас единый экзамен для иностранцев (содержит задания по русскому языку, истории России и основам законодательства) подразделяется на три уровня сложности. Первый уровень сдают трудовые мигранты для получения разрешения на работу или патента. Он состоит из наиболее простых заданий; здесь знание русского языка проверяется только письменно. Второй, более сложный уровень необходим для разрешения на проживание. Самые сложные задания включены в третий уровень, который сдают для вида на жительство. Экзамен второго и третьего уровней содержит устную часть.

Минобрнауки ответило депутату, что в августе комиссия Рособрнадзора по определению контрольно-измерительных материалов решила обновить 20% вариантов заданий.

Также ведомство рекомендовало организациям, принимающим экзамен, фиксировать весь процесс на видео, в том числе и сдачу письменной части испытаний.

Кроме того, министерство считает необходимым установить единую стоимость сдачи экзамена во всех регионах (ожидаемая сумма в письме не указана).

Напомним, после проведенной в конце марта проверки были закрыты две трети из более чем 620 пунктов для сдачи экзамена. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил усилить контроль за экзаменами. Теперь их могут проводить только 14 аккредитованных организаций; по данным ведомства, доля не сдавших экзамены выросла с тех пор в десять раз.

В письме депутату Авксентьевой замминистра предупредил, что для реализации ее предложения необходимо изменить постановление правительства, регулирующее процедуру проведения экзамена. Ранее Рособрнадзор отмечал, что «включение устной части в экзамен для трудовых мигрантов представляется целесообразным», потому что «в период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами». На вопросы “Ъ” о том, когда могут быть внесены изменения, в ведомствах пока не ответили.

Проверка того, может ли трудовой мигрант объясниться на русском языке,— «рациональная мера», считает глава СПЧ Валерий Фадеев (регулярно критиковал существующую процедуру экзамена). Однако в этом вопросе «не нужно перегибать палку», предупреждает он. Господин Фадеев предлагает учитывать, где именно иностранец планирует работать: «Если человек намерен собирать клубнику в Краснодарском крае, знание языка от него требуется минимальное. Для стройки — уже побольше. Те же, кто намерен взаимодействовать с другими людьми в сфере услуг, должны свободно изъясняться на русском языке».

Полина Ячменникова